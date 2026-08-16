/क्या कोई राष्ट्रपति इतना बेवकूफ हो सकता है...? हिंदुओं पर बयान के बाद भारत-अफगानिस्तान बॉर्डर ही भूल गए जरदारी

पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिफ जरदारी का ज्ञान सोशल मीडिया पर परवान चढ़ रहा है. 80 साल की आजादी के बाद भी ना तो पाकिस्तान की तरक्की हुई है और ना ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को अक्ल आई है. हालात ये हैं कि पाकिस्तान के फर्स्ट परसन जरदारी देश के बड़े मंच से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जिसने पूरे मुल्क को शर्मिंदा कर दिया है और अब हर पाकिस्तानी अपने राष्ट्रपति की मूर्खता पर माथा पीट रहा है.
मसखरों का मुल्क है पाकिस्तान, पिछले 80 सालों में अगर पाकिस्तान में किसी चीज की तरक्की हुई है तो वो है मूर्खता, पागलपन और गुरबत की तरक्की. अब पाकिस्तान के फर्स्ट परसन की कुर्सी पर बैठे आसिफ अली जरदारी को ही लीजिए. पाकिस्तान के सदर यानि राष्ट्रपति हैं लेकिन इनकी अंग्रेजी शून्य है, इनका गणित शून्य है, इनका इतिहास शून्य है और तो और उनकी जनरल नॉलेज भी जीरो है.
सबसे पहले मसखरे बाज और सिफर के सदर जरदारी का वो बयान सुनिये जो आपको सिर पकड़ने मजबूर कर देगा... आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान के बे अक्ल हुक्मरान की जुबान पर शहद और दिमाग में जहर किस कदर भरा हुआ है...
जरदारी साहब ने भारत के 'अखंड भारत' के विचार पर तंज कसते हुए खुद को मुसलमान बताया. हिंदुओं का सच्चा हमदर्द बताया लेकिन अपनी इस कोशिश में जरदारी ने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर अपनी कड़वी जहरीली सोच पूरी दुनिया के सामने उगल दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों का एक अलग दृष्टिकोण है. उनके दिमाग में अपना एजेंडा है. वे अखंड भारत में विश्वास करते हैं, लेकिन बीच में बहुत कुछ है जिसे वे भूल गए हैं. हम मुसलमान हैं. वे नहीं हैं, लेकिन हम ऐसी मानसिकता वाले मुसलमान हैं जो सहन/बर्दाश्त करते हैं.
लेकिन नहीं जरदारी साहब आप सिर्फ हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर रहे. उन्हें बर्बाद भी कर रहे हैं. तभी तो पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जो हिंदू आबादी करीब 21% थी, आज की तारीख में 1.4% से भी कम रह गई है. लेकिन मियां जरदारी का गणित यहां भी गड़बड़ा गया. उन्हें मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का हाल भी नहीं पता, ना तो हिंदुओं की हालत पता है और ना ही पाकिस्तान के हिंदुओं की चाहत पता है. जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान में 3-4 फीसद हिंदू आबादी है और वे उतने ही स्वतंत्र और अच्छे हाल में हैं जितने कहीं और थे. वे उनके (भारत के) साथ रहने के बजाय हमारे साथ रहना पसंद करेंगे.
जरदारी ने अपने बयान में जहर उगला तो उनका कड़ा विरोध भी हुआ. हिन्दी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया में लिखा कि पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद चर्चा में आए थे, कहते हैं कि वे अपने देश में 3-4 प्रतिशत हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं. मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि आप हमेशा से ही उन सभी लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जिनकी आबादी 10% से कम है.
चलिए इतने पर भी जरदारी साहब रुक जाते तो गनीमत होती, लेकिन पाकिस्तान के महामहिम ने दावा ठोका है कि उनके अब्बू को जिन्ना ने कश्मीर जिहाद में शामिल होने के लिए बुलाया था और 1965 में उनके पिता ने कश्मीर में लड़ाई लड़ी लेकिन जीत डूरंड लाइन पर हासिल की. उन्होंने कहा,'वास्तव में, मेरे पिता खुद कश्मीर युद्ध में गए थे और उन्हें कायदे आजम के जरिए कश्मीर जिहाद में शामिल होने के लिए बुलाया गया था. सिंध, केपी और अन्य जगहों के ज्यादतर लोग, जो हथियार उठा सकते थे, वहां थे और उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी. अल्लाह की मेहरबानी से हमें अपनी डूरंड लाइन, हमारी सीमा रेखा मिल गई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है.'
यानी जरदारी ने अपनी, अपने पुरखों की, अपने खानदान की ऐसी भद्द पिटावाई कि अब खुद पाकिस्तान सदर साहब को कोस रहे हैं. जरदारी साहब से कुछ पढ़ लिख लेने की गुजारिश कर रहे हैं. डूरंड लाइन वो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के साथ-साथ है ये पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा है. पाकिस्तान की जो पूर्वी सीमा है, वो भारत के साथ है और वहां पर डूरंड लाइन नहीं है. वहां नियंत्रण रेखा है (LOC) और वहां वर्किंग बाउंडरी है और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये तीन चीजें हैं. पाकिस्तान के राष्ट्रपति को नहीं पता. GEN Z, GEN अल्फा, जेन बीटा के दौर में जरदारी जैसे जेन अनपढ़ के बयान सोशल मीडिया पर पूरे मुल्क के लिए शर्म की वजह बन चुका है.