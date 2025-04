कंगाल पाकिस्तान चलाएगा बुलेट ट्रेन, नवाज शरीफ की बेटी ने शेखी बघारी तो सोशल मीडिया पर उड़ी खिल्ली

Lahore to Rawalpindi Bullet Train In Pakistan: पाकिस्तान में एक तरफ आटा-दाल चावल के लाले हैं, भुखमरी-महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है. बलूचिस्तान-पीओके से लेकर सिंध तक बवाल हो रहे हैं. इस बीच कंगाल पाकिस्तान ने बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की बड़बोली मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने ये ऐलान किया है. पंजाब सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वो राज्य की पहली एयरलाइन सेवा एयर पंजाब शुरू करेगी. साथ ही लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन (Laohre-Rawalpindi bullet train) चलाएगी. मरियम नवाज (Chief Minister Maryam Nawaz) ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.

एयर पंजाब भी उड़ान भरेगी

वहीं पाकिस्तान पंजाब के सूचना मंत्री अजमा बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब (Air Punjab) आठ महीनों में उड़ान भरना शुरू कर देगी. इसके लिए चार एयरबस लीज पर ली जाएंगी ताकि घरेलू उड़ान शुरू की जा सकें. इसके साथ ही लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इससे दोनों शहरों के बीच समय करीब ढाई घंटे कम हो जाएगा. मरियम नवाज ने कहा कि ये बुलेट ट्रेन पाकिस्तान रेले और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएगी. यही नहीं, पंजाब में छह अन्य रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलाने की डीगें भी हांकी गई.

लाहौर से चलेंगी कई ट्रेनें

लाहौर (high speed train) से शाहदरा और नरोवल, लाहौर से रायविंद-कसूर, पाकपट्टन और लोधरन के लिए भी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कही गई. शेखपुरा फोर्ट से जरानवाला और शोरकोट, शोरकोट से झांग-सरगोधा, लाल मूसा से सरगोदा और फैसलाबाद से चक झूमरा और शाहीनाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने का दावा किया गया है. विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब सरकार ये पैसा कहां से लाएगी. हर किलोमीटर रेलवे ट्रैक की लागत 4 से 5 करोड़ डॉलर यानी करीब 400-450 करोड़ रुपये आएगा. जबकि पूरा प्रोजेक्ट कम से कम 10 अरब डॉलर यानी 85 हजार 200 करोड़ रुपये आएगा, ये फंड कहां से आएगा.

