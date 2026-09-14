/पाकिस्तान की नई नौटंकी!...मसूद अजहर को भगोड़ा किया घोषित, 70 लाख का इनाम, FATF की सख्ती से बचने का ड्रामा?

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अक्टूबर में FATF की प्लेनरी बैठक होनी है. हालांकि पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं है. FATF ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को अपनी बढ़ी हुई निगरानी यानी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया था और जून 2026 की मौजूदा सूची में भी पाकिस्तान शामिल नहीं है. ऐसे में मसूद अजहर पर इनाम बढ़ाने को सीधे तौर पर FATF की संभावित कार्रवाई से जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई दिखाने की कोशिश के रूप में इस कदम पर सवाल जरूर उठ सकते हैं.