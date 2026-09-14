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पाकिस्तान की नई नौटंकी!...मसूद अजहर को भगोड़ा किया घोषित, 70 लाख का इनाम, FATF की सख्ती से बचने का ड्रामा?

मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान की यह कार्रवाई अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक से पहले हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

Written BySiddhant SibbalEdited ByBhoopendra Rai
Published: Sep 14, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:09 PM IST
पाकिस्तान की नई नौटंकी!...मसूद अजहर को भगोड़ा किया घोषित, 70 लाख का इनाम, FATF की सख्ती से बचने का ड्रामा?
Image Credit: मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी कार्रवाई

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