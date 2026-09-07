लाल सागर में हूती का वार, पाकिस्तान पर दोहरी मार; कारोबार से कमाई तक बढ़ा संकट

लाल सागर और बाब अल मंदेब का संकट अब सिर्फ समुद्री सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है. इसकी आंच पाकिस्तान के व्यापार और अर्थव्यवस्था तक पहुंचती दिख रही है. खाड़ी यानी मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए लाइफलाइन का काम करने वाली शिपिंग इंडस्ट्री पर भारी संकट मंडरा रहा है. PAK की इकोनॉमी को कंधा दे रहे सेक्टरों में समुद्री क्षेत्र से जुड़े कारोबार और विदेशों में काम करने वाले पाकिस्तानी नाविकों की कमाई की अहम भूमिका है. अब हूती के ताबड़तोड़ हमलों के कारण इस समुद्री रास्ते पर बढ़ता जोखिम चिंता बढ़ा रहा है.
बीमा महंगा होने, शिपिंग शेड्यूल बिगड़ने और समुद्री परिचालन मुश्किल होने से व्यापारिक लागत पर असर पड़ रहा है. दूसरी ओर, पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता इतनी दूर तक अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के लिए सीमित बताई गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पहले इस क्षेत्र में मुख्य चुनौती समुद्री डकैती थी, जिससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक गश्त और सुरक्षा एस्कॉर्ट की व्यवस्था पर्याप्त मानी जाती थी. हालांकि 2023 के आखिर से वहां के हालात काफी बदल गए हैं. यमन के हूती समूह द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण यह समुद्री क्षेत्र कहीं अधिक खतरनाक बन गया है और वैश्विक व्यापारिक जहाजों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है. आईएएनएस के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना हालात संभाल पाने में नाकाम हो रही है. बदलती परिस्थितियों ने समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए अत्याधुनिक नौसैनिक क्षमताओं की आवश्यकता बढ़ाई है. अब उसे ऐसी वारशिप और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो मिसाइलों को रोक सकें, व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा प्रदान कर सकें और हमले की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें. दुर्भाग्य से पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसी नौसैनिक क्षमता नहीं है.
अगर पाकिस्तान का टैंकर हूती के हमलों में डूबेगा तो सिर्फ एनर्जी सेक्टर ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस सेक्टर पर भी दबाव बढ़ेगा. खाड़ी में उसके सेलर मारे जाएंगे तो विदेशी मुद्रा आना कम हो जाएगी. हमलों के चलते रास्ता रुकने से रोजगार के मौके घटेंगे ऐसे में पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ने का अनुमान लगाया गया है.
कुल मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसे समुद्री गलियारे पर अत्यधिक निर्भर है, जिस पर उसका सुरक्षा या संचालन संबंधी नियंत्रण बेहद सीमित है. जब तक आर्थिक निर्भरता और नौसैनिक क्षमता के बीच यह असंतुलन बना रहेगा, तब तक यह जोखिम बढ़ता रहेगा और उसका प्रभाव राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों में भी दिखता रहेगा.
पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पहले से भारी दबाव में है. चीन के कर्जे और अमेरिका द्वारा निर्देशित आईएमएफ के पैकेज रूपी रहमोकरम पर टिकी इस्लामाबाद की इकोनॉमी पॉलिसी पैरालिसिस का सामना कर रही है. ऐसे विषम हालातों में 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज का कारोबारी रास्ता चोक होने के चलते पाकिस्तान में भी तेल-गैस की सप्लाई पर भारी असर पड़ा है. पाकिस्तान ने हालात संभालने के लिए डीजल-पेट्रोल की निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच कई बार तेल के दाम बढ़ा दिए हैं.