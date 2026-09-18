'ऑपरेशन सिंदूर': ब्रह्मोस के जख्म से 16 महीने बाद भी 'ICU' में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस, रनवे ठीक करने में छूट रहे पसीने

भारतीय वायुसेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हमला किया था. इस बात को 16 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इस नुकसान को आज भी ठीक नहीं कर पाया है. सैटेलाइट तस्वीरों से अब इसकी पोल खुल गई है. भारत की मिसाइल से रनवे पर एक बड़ा गड्ढा बना था. पाकिस्तान ने जल्दबाजी में उस पर सीमेंट की लीपापोती कर दी थी, लेकिन वो कामचलाऊ पैच खराब हुआ तो सतह धंसने लगी. इसी वजह से पाकिस्तानी वायुसेना ने गड्ढे को दोबारा खोदा है. अब वहां नए सिरे से मरम्मत का काम चल रहा है.
अमेरिकी कंपनी 'वांटोर' (Vantor) की सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है. पाकिस्तान के मुशफ एयरबेस पर अब भी मरम्मत का काम चल रहा है. रनवे और टैक्सी-ट्रैक के जोड़ को ठीक किया जा रहा है. यह एयरबेस लाहौर से करीब 172 किलोमीटर दूर है. भारतीय सीमा यानी अमृतसर से यह महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है. इसे पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे अहम और रणनीतिक ठिकाना माना जाता है.
सैटेलाइट डेटा से उस हमले की खौफनाक तस्वीर सामने आई थी, जब भारतीय वायुसेना के सटीक निशाने से रनवे के परखच्चे उड़ गए थे. वहां 8 से 9 मीटर चौड़ा और करीब 5 मीटर गहरा गड्ढा हो गया था. कंक्रीट और डामर के टुकड़े दूर-दूर तक छिटक गए थे. इसी रनवे पर 660 मीटर की दूरी पर एक और सटीक स्ट्राइक की गई थी. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि गड्ढे की गहराई और चौड़ाई साफ इशारा करती है कि यह हमला साधारण नहीं था. यह तबाही सुखोई-30 MKI फाइटर जेट से दागी गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' से ही मची थी.
10 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के हमले के बाद पाकिस्तान ने मिसाइल से बने गड्ढे पर आनन-फानन में लीपापोती की थी. हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि उसे अपनी उड़ानें चालू रखनी थीं. इसलिए उसने 'रैपिड रनवे रिपेयर' तकनीक अपनाई. मिसाइल से करीब 50 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ था. उस पर कंक्रीट का एक कामचलाऊ पैच चिपका दिया गया था. रक्षा जानकारों के मुताबिक यह जुगाड़ ज्यादा दिन नहीं चल सका.
मानसून की भारी बारिश हुई. ऊपर से लड़ाकू विमानों का भारी वजन पड़ा. इससे वह पैच उखड़ गया और जमीन अंदर धंस गई, जबकि फाइटर जेट्स के लिए रनवे का बिल्कुल सपाट और मजबूत होना जरूरी है. ऐसे उबड़-खाबड़ पैच से विमानों के हादसे का बड़ा खतरा बन गया था.
28 अगस्त की तस्वीरों में वह पैच दिख रहा था, लेकिन वह लड़ाकू विमानों का वजन झेलने लायक मजबूत नहीं बन सका. सतह धंसने और अंदरूनी ढांचे के कमजोर होने की वजह से पाकिस्तान को अब उस पुराने गड्ढे को बेस लेवल तक दोबारा खोदना पड़ा है, ताकि उसकी नए सिरे से गहरी मरम्मत की जा सके.
12 सितंबर 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि रनवे और टैक्सी-ट्रैक के जोड़ पर डामर और मिट्टी की गहरी खुदाई की गई है. वहां एक लाल रंग का वाहन भी खड़ा नजर आ रहा है.
रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन (रिटायर्ड) डी.के. पांडे ने इस पर बड़ी बात कही है. उनके मुताबिक, रनवे को नए सिरे से तैयार करने में करीब 80 करोड़ रुपये का भारी खर्च आता है. इस काम में 30 से 45 दिन का लंबा वक्त लगता है. सबसे बड़ी बात यह है कि मरम्मत के दौरान एयरबेस से लड़ाकू विमानों की सभी उड़ानें पूरी तरह ठप रखनी पड़ती हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस रहे एयर मार्शल ए.के. भारती (रिटायर्ड) ने इस खुलासे पर कहा, 'रनवे की सेंटरलाइन को 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से सटीक निशाना बनाया गया था. यह है भारतीय वायुसेना की अचूक क्षमता. दुश्मन का घाव आज भी नहीं भरा है. सोलह महीने बाद भी सरगोधा के रनवे की सर्जरी चल रही है. यही है आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर, जिसका असर आज भी कायम है.'
दरअसल, पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकी हरकतें हो रही थीं. पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया था. ऊपर से पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और ड्रोन बार-बार हमारी सीमा में घुसने की फिराक में थे. खुफिया रिपोर्ट में साफ हो गया था कि इन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और उनके एयरबेस से पूरा सहारा मिल रहा था. वहीं से उन्हें रडार और एयर डिफेंस का कवर दिया जा रहा था. पाकिस्तान की इसी नापाक हरकत का हिसाब चुकता करने के लिए भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया. भारत ने फैसला किया कि इस बार आतंकियों के ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि सीधे उन्हें पनाह देने वाले पाकिस्तानी एयरबेसों पर ही स्ट्राइक की जाएगी.
10 मई 2025 की सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 10 एयरबेस, रडार स्टेशनों और मिसाइल यूनिट्स पर एक साथ भीषण प्रहार किया. सरगोधा के मुशफ एयरबेस पर सुबह 10 से 12 बजे के बीच सटीक मिसाइलें गिराई गईं और इस दौरान पाकिस्तान का एक जासूसी विमान भी हवा में ही भस्म कर दिया गया. भारत के इस रौद्र रूप से थर्राए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने उसी दिन दोपहर 3:35 बजे फोन कर सीजफायर की गुहार लगाई, जिसके बाद शाम 5 बजे 88 घंटे का यह भीषण टकराव थमा. भारत के उस प्रहार का खौफ ऐसा था कि 16 महीने बाद भी पाकिस्तान अपने रनवे को जोड़ने के लिए जूझ रहा है.
सरगोधा का मुशफ एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ है. इसकी अहमियत नीचे दी गई 3 वजहों से समझिए:
1. परमाणु ठिकाने के पास: यह एयरबेस पाकिस्तान की 'किराना हिल्स' से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है. इस पहाड़ी इलाके को पाकिस्तान का सीक्रेट परमाणु टेस्ट स्थल माना जाता है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान यहां भी धमाकों की खबर आई थी.
2. सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर: यहां पाकिस्तानी वायुसेना की सेंट्रल कमान का मुख्यालय है. साथ ही उनके टॉप लड़ाकू पायलटों को ट्रेनिंग देने वाला स्कूल (CCS) भी यहीं बना है.
3. सबसे घातक फाइटर जेट्स: पाकिस्तान अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान यहीं रखता है. इनमें अमेरिकी F-16, चीन की मदद से बना JF-17 और मिराज विमानों के स्क्वाड्रन शामिल हैं.
'ऑपरेशन सिंदूर' को 16 महीने (490 दिन) बीत चुके हैं. लेकिन पाकिस्तान अपने टूटे एयरबेसों को आज तक पूरी तरह नहीं संभाल पाया है:
मुशफ (सरगोधा): 16 महीने बाद भी काम जारी है. रनवे का गड्ढा फिर से खोदना पड़ा है.
नूर खान: 6 महीने में रनवे ठीक हुआ. यहां नए हैंगर भी बनाए गए.
जैकोबाबाद: इसे चालू करने में करीब 7 महीने लग गए.
रहीम यार खान: यहां मिसाइल का गड्ढा भरने में ही 10 महीने लग गए.
सक्खर: 1 साल में सिर्फ मलबा हट सका. हैंगर का काम अब भी अधूरा पड़ा है.
मुरीद: 1 साल से ज्यादा बीत चुका है. लेकिन निर्माण काम पूरा नहीं हो पाया.
भोलारी: 15 महीने की मशक्कत के बाद सिर्फ एक हैंगर की छत डल सकी है.