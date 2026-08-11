/क्या कंगाल पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन जाएगा मक्का समझौता? क्यों फायदे से ज्यादा हो सकता है नुकसान

Mecca Defence Agreement: पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच 7 अगस्त को एक डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है. इस समझौते का मतलब है कि अगर इनमें से किसी पर भी मुल्क पर हमला होता है तो वह तीनों देशों पर अटैक माना जाएगा. इसे हाल के वर्षों में वेस्ट एशिया में बेहद अहम सामरिक समझौता माना जा रहा है. अगर इसे इस्लामिक नाटो की तरफ बढ़ता कदम कहें तो गलत नहीं होगा.
यह एक स्ट्रैटजिक ट्राएंगल की तरह है, जिसमें सऊदी अरब की फाइनेंशियल पावर, तुर्किये की एडवांस डिफेंस इंडस्ट्री व नाटो का अनुभव और पाकिस्तान की बड़ी मिलिट्री और न्यूक्लियर क्षमता शामिल है. लेकिन यह समझौता ऐसे मौके पर हुआ है, जब पाकिस्तान कई फ्रंट्स पर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, अफगानिस्तान बॉर्डर और ईरान के साथ टेंशन शामिल है. लेकिन इस समझौते के साथ ही कई सवाल भी उठने लगे हैं. चलिए समझते हैं.
हां बिल्कुल, मक्का रक्षा समझौता पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक बोझ बन सकता है. यह भी मुमकिन है कि मक्का समझौते के कारण पाकिस्तान ऐसे संघर्षों में उलझने लगे जिनका उसके मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से सीधा संबंध नहीं है. ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान भारत को मुख्य खतरा मानता आया है. भारत के खिलाफ ही वह आतंकी साजिशें रचता है.जबकि सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताएं खाड़ी क्षेत्र को लेकर हैं और तुर्किये के सीरिया, ग्रीस व अन्य क्षेत्रीय ताकतों के साथ अपने विवाद हैं. इसलिए, खतरों को लेकर उनकी सोच एक जैसी नहीं है. अगर सऊदी अरब पर हमला होता है, तो पाकिस्तान पर सैनिक, विमान, हवाई सुरक्षा या अन्य सैन्य मदद देने का दबाव पड़ सकता है, भले ही पाकिस्तान की पसंद तटस्थ रहने की हो.
इसके अलावा पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम-बहुल देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं. सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए पिछले रक्षा समझौते के दौरान, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस समझौते के तहत पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं सऊदी अरब को उपलब्ध कराई जा सकती हैं.
मक्का रक्षा समझौते से पाकिस्तान को एक्स्ट्रा मनी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और कूटनीतिक समर्थन मिल सकता है, लेकिन यह अकेले पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं को हल नहीं कर सकता. यानी सजो-सामान तो मिल जाएंगे, मगर पाकिस्तान के लिए सब कुछ ठीक नहीं होगा. वह थोड़ा बहुत ही इसे हल कर सकता है.
7 अगस्त, 2026 को सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते में किसी एक सदस्य पर हुए सशस्त्र हमले को तीनों पर हमला माना जाएगा. यह अभी भी एक बहुत नई व्यवस्था है, जिसमें किसी स्थापित गठबंधन की तरह इंटिग्रेटेड कमांड ऑपरेशन और जॉइंट मिलिट्री सिस्टम नहीं हैं.
सऊदी अरब पाकिस्तान की कहां मदद कर सकता है?
रक्षा खरीद और मिलिट्री को एडवांस करने के लिए फंड देना.
सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना;
खुफिया जानकारी और निगरानी की क्षमताओं को बेहतर बनाना.
आर्थिक स्थिरता में मदद करना, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियां कम होती हैं.
ऐसी एनर्जी या वित्तीय मदद देना जिससे पाकिस्तान के संसाधन सुरक्षा पर खर्च करने के लिए मुहैया हो सकें.
तुर्किये पाकिस्तान की मदद मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कर सकता है.तुर्किये के पास नाटो का सैन्य अनुभव है और एक बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री भी.
पाकिस्तान को ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग और डिफेंस प्रोडक्शन में तुर्किये से मदद मिल सकती है.
यानी पैसा और मिलिट्री पावर तो पाकिस्तान को दूसरे देशों से मिल सकती है. लेकिन अपने घर की समस्याओं से तो उसे खुद ही निपटना होगा.
अगर बीते कुछ वर्षों में देखें तो पाकिस्तान कई मोर्चों पर न सिर्फ बुरी तरह जूझ रहा है. बलूचिस्तान में मुनीर की सेना बुरी तरह पिट रही है. हाल के एनालिसिस से पता चलता है कि आतंकी घटनाओं और मौत के मामले में बलूचिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा को भी पीछे छोड़ दिया है.यानी अब यह पाकिस्तान का सबसे खतरनाक प्रांत है.विद्रोहियों ने यहां सुरक्षा बल, पुलिस, रेलवे, बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर को जमकर नुकसान पहुंचाया है.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जनता का विद्रोह फूट पड़ा है, जिसके बाद वहां निर्दोष नागरिकों पर गोलियां तक चलाई गईं. हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि पाकिस्तान मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 12 बताता है.
वहीं खैबर पख्तूनख्वा में मुख्य किरदार है तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर TTP को पनाहगाह बनाने दी है. काबुल इन आरोपों को खारिज करता है. यह समस्या इसलिए भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सीमा बहुत लंबी और पहाड़ी है.
अफगानिस्तान के साथ टकराव पाकिस्तान के लिए बुरे सपने से कम नहीं है. वह इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान खैबर-पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का गेम बुरी तरह बिगाड़ सकता है. पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन टीटीपी को इस्तेमाल करने ना दे. लेकिन इसी वजह से दोनों के रिश्तों में तनाव आ गया है. साल 2026 में इस दौरान एयरस्ट्राइक्स, आर्टिलरी और बॉर्डर पर अटैक हुए हैं.
ऐसा बहुत ही मुश्किल है. वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सेना को लगातार पीओके, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान बॉर्डर और खैबर पख्तूनख्वा में मुंह की खानी पड़ी है. भले ही पाकिस्तान के पास आर्मी हो, एयरफोर्स हो. लेकिन बावजूद इसके कई फ्रंट्स पर चीजें संभालने में उसके पसीने छूट सकते हैं. इससे भी बड़ा खतरा यह है कि लंबे समय तक चलने वाला कई मोर्चों का संकट धीरे-धीरे पाकिस्तान के आर्थिक संसाधनों, जनशक्ति, खुफिया क्षमताओं और राजनीतिक क्षमता पर भारी दबाव डाल सकता है.
मक्का समझौते का भारत के लिए क्या मतलब है? भविष्य में पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाएगा?
मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद भारत की रणनीतिक गणनाएं बदल सकती हैं. लेकिन यह रातोंरात पाकिस्तान के साथ सैन्य संतुलन को मौलिक रूप से नहीं बदलता सकता. भारत के लिए सबसे अहम बात यह है कि वह इस समझौते के राजनीतिक संकेतों और इसकी वास्तविक सैन्य प्रतिबद्धताओं के बीच फर्क करे.
भारत को यह देखना होगा कि अब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को बाहरी समर्थन अधिक मिलेगा. भले ही अभी वह नाटो जैसी मिलिट्री मशीन रातोंरात खड़ी नहीं कर सकते. लेकिन इससे पाकिस्तान को संभावित रूप से ज्यादा रणनीतिक मजबूती मिलती है.
दूसरी ओर, भारत ने वर्षों लगाए हैं सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में. भारत सरकार कह चुकी है कि वह सऊदी-पाकिस्तान डिफेंस समझौते को अच्छे से स्टडी करेगी और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत करती रहेगी. जबकि सऊदी अरब ने खुद भारत को भरोसा दिलाया है कि यह त्रिपक्षीय समझौता भारत के खिलाफ नहीं है. हाल की रिपोर्टों के अनुसार, सऊदी अरब से जुड़े विशेषज्ञों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि रियाद नहीं चाहता कि इस समझौते से दक्षिण एशिया में अस्थिरता आए और वह भारत के साथ रक्षा सहयोग बनाए रखना चाहता है.
हो सकता है कि भारत अब तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान की मिलिट्री को मैच ना करने की कोशिश करते हुए इंटेलिजेंस और सर्विलांस पर ज्यादा ध्यान दे. एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करे. अगर तुर्किये पाकिस्तान को लगातार ज्यादा एडवांस्ड ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देता है, तो भारत को काउंटर-ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं में बढ़त बनाए रखने की जरूरत होगी.2025 के ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए भारत ड्रोन और मिसाइल अटैक से सुरक्षा पर जोर देगा.