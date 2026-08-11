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क्या कंगाल पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन जाएगा मक्का समझौता? क्यों फायदे से ज्यादा हो सकता है नुकसान

Pakistan News: पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्किये के साथ मक्का समझौता तो कर लिया. लेकिन क्या यह उसे फायदा देने के बजाय उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगा. ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं.

Reported ByRachit Kumar
Published: Aug 11, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:45 PM IST
क्या कंगाल पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन जाएगा मक्का समझौता? क्यों फायदे से ज्यादा हो सकता है नुकसान

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