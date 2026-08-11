/क्या कंगाल पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन जाएगा मक्का समझौता? क्यों फायदे से ज्यादा हो सकता है नुकसान

हां बिल्कुल, मक्का रक्षा समझौता पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक बोझ बन सकता है. यह भी मुमकिन है कि मक्का समझौते के कारण पाकिस्तान ऐसे संघर्षों में उलझने लगे जिनका उसके मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से सीधा संबंध नहीं है. ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान भारत को मुख्य खतरा मानता आया है. भारत के खिलाफ ही वह आतंकी साजिशें रचता है.जबकि सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताएं खाड़ी क्षेत्र को लेकर हैं और तुर्किये के सीरिया, ग्रीस व अन्य क्षेत्रीय ताकतों के साथ अपने विवाद हैं. इसलिए, खतरों को लेकर उनकी सोच एक जैसी नहीं है. अगर सऊदी अरब पर हमला होता है, तो पाकिस्तान पर सैनिक, विमान, हवाई सुरक्षा या अन्य सैन्य मदद देने का दबाव पड़ सकता है, भले ही पाकिस्तान की पसंद तटस्थ रहने की हो.