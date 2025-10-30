Advertisement
trendingNow12981971
Hindi Newsदुनिया

मेरे हाथ बंधे हुए... तालिबान से PAK का बड़ा कबूलनामा, बताया क्यों नहीं रोक सकता अफगानिस्तान पर ड्रोन अटैक

Pakistan Afghanistan Peace Talks News: तुर्की में हुई पाकिस्तान और तालिबान की शांति वार्ता क्यों पटरी से उतर गई, इसका राज अब सामने आ गया है. असल में पाकिस्तान ने पहली बार वो वजह तालिबान को बताई है, जिसके चलते वो अफगानिस्तान पर ड्रोन अटैक नहीं रोक सकता है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 30, 2025, 10:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरे हाथ बंधे हुए... तालिबान से PAK का बड़ा कबूलनामा, बताया क्यों नहीं रोक सकता अफगानिस्तान पर ड्रोन अटैक

Why Pakistan Afghanistan Peace Talks Stalled: तुर्की की राजधानी अंकारा में चार दिनों तक चली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई. उम्मीद थी कि इस बातचीत से सीमा पार बढ़ रही हिंसा और आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कोई ठोस समाधान निकलेगा, लेकिन इसके उलट वार्ता ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की दीवार और ऊंची कर दी है.

खुल गया पाकिस्तान का बड़ा राज

सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने यह स्वीकार किया कि उनके मुल्क का अमेरिका के साथ एक औपचारिक समझौता है, जिसके तहत अमेरिकी ड्रोन पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे ही यह खुलासा हुआ, अफगान प्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति जताई और पाकिस्तान से लिखित आश्वासन मांगा कि वह अपने हवाई क्षेत्र से अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं होने देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

शुरुआत में पाकिस्तान ने इस पर सहमति जताई, लेकिन कुछ घंटों बाद रुख पूरी तरह बदल गया. पाकिस्तानी प्रतिनिधियों ने कहा कि अमेरिकी ड्रोन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और वे यह गारंटी नहीं दे सकते कि भविष्य में कोई ड्रोन हमला नहीं होगा. पाकिस्तान का यह यू-टर्न अफगान पक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं था. काबुल ने इसे अपनी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया और वार्ता कक्ष में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया.

कैसे बिगड़ी दोनों में बात?

बातचीत का दूसरा बड़ा मोड़ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) पर आया. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को अपनी धरती पर पनाह दे रहा है, जिससे सीमा पार आतंकवाद बढ़ रहा है. अफगान प्रतिनिधियों ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अस्थिरता उसका घरेलू मामला है और काबुल किसी भी आतंकवादी संगठन को अपने पड़ोसियों के खिलाफ काम करने की अनुमति नहीं देता.

अफगान पक्ष का यह बयान पाकिस्तान के लिए असहज था, क्योंकि लंबे समय से इस्लामाबाद टीटीपी को लेकर काबुल पर दबाव बनाता रहा है. बैठक में जब पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ संयुक्त अभियान का प्रस्ताव रखा, तो अफगान प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान अपनी सीमाओं के भीतर किसी विदेशी सेना की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा.

पाकिस्तान ने दी सीधी धमकी

वार्ता के टूटते ही पाकिस्तान का लहजा और सख्त हो गया. सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने कहा कि काबुल की हठधर्मिता के कारण बातचीत निष्फल रही है, जबकि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने और कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि यदि अफगान धरती से पाकिस्तान पर हमला हुआ, तो जवाबी कार्रवाई अफगान सीमा के भीतर तक जाएगी. 

सोशल मीडिया पर दिए गए अपने बयान में उन्होंने लिखा, 'काबुल को अपनी सीमा और हमारी संप्रभुता के बीच की रेखा याद रखनी चाहिए.' इस बयान के बाद अफगान प्रशासन ने भी जवाबी चेतावनी दी कि किसी भी सीमा उल्लंघन को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा. दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी का यह सिलसिला पूरे क्षेत्र में तनाव का नया माहौल पैदा कर रहा है.

अमेरिका से समझौता बना अड़चन

दोनों देशों की सीमा पर पिछले कई हफ्तों से गोलीबारी और छोटे स्तर के संघर्ष जारी हैं. कई बार हवाई हमले और रॉकेट फायरिंग की घटनाएं भी हुई हैं. कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सीमा पार के इन झड़पों में दोनों ओर के दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं. स्थिति इतनी खराब है कि चमन, तोरखम और स्पिन बोल्डक जैसे प्रमुख बॉर्डर क्रॉसिंग बंद पड़े हैं. सैकड़ों ट्रक वहीं फंसे हुए हैं, जिससे व्यापार लगभग ठप हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा बंद रहने से खाने-पीने और ईंधन की दिक्कतें बढ़ गई हैं.

पाकिस्तान के अमेरिकी ड्रोन समझौते ने पूरे मसले को और पेचीदा बना दिया है. अफगानिस्तान का कहना है कि इन ड्रोनों से उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला होता है, जबकि पाकिस्तान इसे सुरक्षा साझेदारी बताकर टाल देता है. दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब इतनी गहरी हो चुकी है कि कोई भी पक्ष पहले कदम बढ़ाने को तैयार नहीं दिखता.

हमले की तैयारी में जुटे हैं शहबाज-मुनीर

विश्लेषकों का मानना है कि यह ड्रोन समझौता न केवल अफगान-पाक रिश्तों को झटका देगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर असर डाल सकता है. अफगानिस्तान पहले से ही आतंकवाद और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी आंतरिक असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है. ऐसे में दोनों देशों के बीच यह टकराव दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

फिलहाल, बातचीत का कोई अगला दौर तय नहीं हुआ है. तुर्की और कतर ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है. लेकिन जमीनी हालात बता रहे हैं कि यह तनाव जल्द खत्म नहीं होगा. पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई की तैयारी में दिख रहा है, जबकि अफगानिस्तान किसी भी हस्तक्षेप को अपनी आजादी पर हमला मानता है.

युद्ध के मुहाने पर दोनों देश

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार, अब इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की सक्रिय मध्यस्थता जरूरी है, वरना सीमा पर छिड़ा यह तनाव आने वाले हफ्तों में खुले संघर्ष में बदल सकता है. फिलहाल दोनों देशों के बीच जो उड़ानें जारी हैं, वो सिर्फ ड्रोनों की हैं, शांति की नहीं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

pakistan afghanistan newspakistan taliban news

Trending news

यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
Mumbai News
मुंबई के स्टूडियो में शख्स ने 20 बच्चों को बनाया बंधक, खिड़की से गुहार लगाते आए नजर
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल
maharashtra news in hindi
कौन हैं बच्चू कडू, जिन्होंने सुलगा दिया पूरा महाराष्ट्र? मुंबई से दिल्ली तक मची हलचल