सड़क से उठाया, फिर मार दिया... 'आतंकी' बताकर कहानी बदलने का आरोप; 2 सगे भाइयों की मौत पर पाकिस्तान में उबाल

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा कथित रूप से हिरासत में लिए गए दो सगे भाइयों के शव बलूचिस्तान में मिले तो बवाल मच गया. दोनों के शरीर में गोली के घावों के कई निशान थे. इस घटना के बाद हिरासत में मौत (कस्टोडियल डेथ) को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. मृतकों की पहचान इमाम और मोहम्मद उमर के रूप में हुई है. दोनों मंड के शाबान बाजार के निवासी थे और जिवानी के कुंतानी इलाके में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे.
द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट, जिसका हवाला देते हुए न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दिया है, उसी के मुताबिक दोनों भाई मोटरसाइकिल से मंड लौट रहे थे. रास्ते में बलीचा क्रॉस के पास उनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिसके बाद वो वहीं पर रुक गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अचानक आए पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने दोनों भाइयों को कथित रूप से हिरासत में ले लिया. बाद में स्थानीय पुलिस के माध्यम से परिवार को उनके शव सौंपे गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के शरीर पर गोली लगने के निशान थे.
दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सोरो (मंड) में किया गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और वे उनकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठा रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों की पहचान सार्वजनिक होने से पहले सेना समर्थक कई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने दावा किया था कि इलाके में सुरक्षा अभियान के दौरान दो संदिग्ध आतंकवादी मारे गए हैं.
हालांकि स्थानीय निवासियों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मृतक वही दोनों मजदूर थे और उनका किसी भी उग्रवादी संगठन से कोई संबंध नहीं था.
इस कथित हिरासत और दोनों भाइयों की मौत को लेकर पाकिस्तान की सेना या सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
बलोच नेशनल मूवमेंट (BNM) के मानवाधिकार प्रकोष्ठ पांक (Paank) ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि दोनों भाई न्यायेतर हत्या (एक्स्ट्राज्यूडिशियल किलिंग) के शिकार हुए हैं. संगठन ने मामले की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराने तथा आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने की मांग की है.