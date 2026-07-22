/कंगाल पाकिस्तान को अब चाहिए दलाली का इनाम, अमेरिका के आगे कटोरा फैलाकर मांगी 96,388 करोड़ की भीख

Pakistan US 10 Billion Dollar: ईरान जंग से जुड़े कूटनीतिक वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद पाकिस्तान अब अमेरिका से आर्थिक फायदा उठाने की फिराक में है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने अपनी चरमराती अर्थव्यवस्था और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने के लिए अमेरिका से 10 अरब डॉलर की 'करेंसी सपोर्ट फैसिलिटी' मांगी है. इस्लामाबाद को उम्मीद है कि हालिया वैश्विक घटनाक्रमों में उसकी कूटनीतिक प्रासंगिकता से उसे वाशिंगटन से यह बड़ी वित्तीय राहत मिल सकती है.
पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से संपर्क किया है. पाकिस्तान चाहता है कि दोनों देशों के बीच 5 साल की अवधि के लिए एक 'बाइलेटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी' बनाई जाए. इससे पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को सीधे तौर पर मजबूती मिलेगी और पाकिस्तानी रुपये पर गिरता दबाव काफी कम हो जाएगा.
कूटनीति के बदले आर्थिक मदद की उम्मीद
हाल ही में ईरान युद्ध और उससे जुड़े तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ वार्ताएं कराने में मदद की थी. इस मध्यस्थता के बाद इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को लगता है कि अमेरिका में उनका कूटनीतिक कद बढ़ा है. इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान अब वाशिंगटन और दूसरे अंतरराष्ट्रीय पार्टनर्स से आर्थिक मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है.
IMF के सख्त नियमों से राहत की तलाश
पाकिस्तान फिलहाल IMF के 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत काम कर रहा है. लेकिन IMF की शर्तें बहुत सख्त हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान में टैक्स बढ़ाए गए हैं और सरकारी खर्चों पर लगाम लगाई गई है. इससे वहां की जनता पर भारी बोझ पड़ा है. अगर अमेरिका से यह 10 अरब डॉलर का सपोर्ट मिल जाता है, तो पाकिस्तान को IMF की कड़ी शर्तों से थोड़ी सांस लेने की जगह मिल जाएगी.
क्या होती है यह करेंसी सपोर्ट फैसिलिटी?
अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा दी जाने वाली यह सुविधा काफी दुर्लभ मानी जाती है. इसमें अमेरिका सीधे तौर पर डॉलर या गारंटी प्रदान करता है ताकि सामने वाले देश का विदेशी मुद्रा भंडार स्थिर रह सके. यह सामान्य बैंक स्वैप से अलग होती है. इससे पहले भी 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच गया था, तब उसने IMF से 3 अरब डॉलर का आपातकालीन फंड लिया था.
अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिका का साथ चाहता है पाकिस्तान
पाकिस्तान सिर्फ सीधी वित्तीय मदद ही नहीं, बल्कि ट्रम्प प्रशासन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को और गहरा करना चाहता है. पाकिस्तान की नजर अब क्रिप्टो, रियल एस्टेट और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश पर है. उसने न्यूयॉर्क में रोनाल्ड रीगन और रूजवेल्ट होटल के पुनर्विकास से लेकर 'रेको डिक' माइनिंग प्रोजेक्ट्स तक में अमेरिकी कंपनियों को जोड़ने की कोशिश की है.