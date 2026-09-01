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पाकिस्‍तान की फिर बेशर्म हरकत, SCO ग्रुप फोटो से PM मोदी की फोटो हटाई; पाक के PMO ने किया पोस्‍ट

पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी बेशर्मी दुनिया के सामने रखी है. पाकिस्तान ने SCO ग्रुप फोटो में से PM मोदी की तस्वीर हटाई. पाकिस्तान PMO ने एडिटेड तस्वीर लगाई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 01, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:23 PM IST
पाकिस्‍तान की फिर बेशर्म हरकत, SCO ग्रुप फोटो से PM मोदी की फोटो हटाई; पाक के PMO ने किया पोस्‍ट

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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