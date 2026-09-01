पाकिस्तान ने एक बार फिर से बेशर्म हरकत की है. पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पोस्ट की गई SCO नेताओं की ग्रुप तस्वीर को पहले एडिट किया गया और फिर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. इस फोटो से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर को क्रॉप कर दिया गया. बता दें कि SCO ग्रुप की फोटे में सभी सदस्य देशों के नेता शामिल थे.
दरअसल, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें SCO शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों के नेताओं ने एक ग्रुप फोटो खिंचाई. लगभग सभी देशों के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये तस्वीरें साझा की, लेकिन पाकिस्तान के पीएमओ ने एक शर्मनाक हरकत करते हुए फोटो को पहले एडिट किया और पीएम मोदी की साइड वाली तस्वीर को क्रॉप किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया.
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