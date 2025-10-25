Advertisement
पाकिस्तान क्या जाने लोकतंत्र और मानवाधिकार... UN में भारत ने पड़ोसी को PoJK पर फिर लताड़ा

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ा है. UN में भारत को प्रतिनिधि ने सख्त अलफाज में सीधा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान कब्जे वाले इलाकों में जारी दमन, हिंसा और संसाधनों के शोषण को बंद करे

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:14 AM IST
United Nations: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परवतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वह उन इलाकों में चल रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को तुरंत खत्म करे, जिनपर उसने गैरकानूनी कब्जा कर रखा है, खास तौर पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में कहा,'हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह कब्जे वाले इलाकों में जारी दमन, हिंसा और संसाधनों के शोषण को बंद करे. वहां की जनता पाकिस्तान के सैन्य कब्जे और अत्याचारों के खिलाफ खुलेआम विरोध कर रही है.'

लोकतंत्र पाकिस्तान के लिए अजनबी विचार

इस मौके पर हरीश ने मजबूती के साथ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा. उन्होंने बताया कि वहां के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं. हरीश ने कहा,'हम जानते हैं कि लोकतंत्र और मौलिक अधिकार जैसे विचार पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अजनबी हैं.'

वसुधैव कुटुंबकम् का किया जिक्र

भारतीय राजदूत ने भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (दुनिया एक परिवार है) का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हमेशा न्याय, समानता, गरिमा और सभी के विकास की वकालत करता है. उन्होंने कहा कि यही सोच भारत के वैश्विक नजरिये की बुनियाद है और इसी वजह से भारत बहुपक्षीय सहयोग, साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय एकता पर भरोसा रखता है.

UN की भूमिका को लेकर क्या बोले हरीश

हरीश ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा की आशा की किरण के तौर पर हुआ था. इसने उपनिवेशवाद खत्म करने, नए राष्ट्रों के उभार और दुनिया की तरक्की, खुशहाली को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है. हरीश ने कहा,'यूएन ने हमें आतंकवाद, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए दिशा दी है.'

24 अक्टूबर को हुआ था UN का गठन

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र को अपनी प्रासंगिकता, वैधता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को लेकर गंभीर सवालों का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है. इसी दिन 1945 में यूएन चार्टर लागू हुआ था और इस दस्तावेज के साथ ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आधिकारिक रूप से हुई थी.

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क

