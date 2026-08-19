'कश्मीर भारत का हिस्सा'.... सर्जियो गोर के बयान से PAK को लगी मिर्ची, US राजनयिक को किया तलब

भारत में अमेरिकी राजदूत दूत सर्जियो गोर के श्रीनगर दौरे ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है. सर्जियो गोर द्वारा जम्मू-कश्मीर को 'भारत का अभिन्न हिस्सा' बताए जाने से पाकिस्तान तिलमिला गया है. उसने कड़ा विरोध दर्ज कराया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में तैनात अमेरिकी उप-मिशन प्रमुख (चार्ज डी'अफेयर्स) को तलब किया और आधिकारिक आपत्ति पत्र (डिमार्श) थमा दिया.
दरअसल, 19 अगस्त यानी बुधवार को श्रीनर पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि 'जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं, यह खूबसूरत जगह है.'
पाकिस्तान ने अमेरिकी दूत सर्जियो गोर के इस बयान को तथ्यहीन, गैर-जिम्मेदाराना और अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया है. पाकिस्तान ने कहा कि वह इस बयान को खारिज करता है और उसके मुताबिक कश्मीर का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों के तहत ही होना चाहिए.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि राजदूत का यह बयान अमेरिका की पुरानी नीति और यूएन चार्टर के सिद्धांतों की अनदेखी करता है. पाकिस्तान ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले मध्यस्थता की बात कहे जाने के बाद अब अमेरिका को ऐसे सार्वजनिक बयानों में संयम रखना चाहिए.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत ही होना चाहिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से आग्रह किया है कि वह अपने सार्वजनिक बयानों में कश्मीर की इस स्थिति का ध्यान रखें.
बुधवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की. इस दौरान सर्जियो ने कश्मीर के बेहतर सुरक्षा हालात की तारीफ की. दोनों नेताओं की बातचीत में ट्रैवल एडवाइजरी (यात्रा चेतावनी) का मुद्दा भी उठा. इस पर सर्जियो ने कहा कि केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन ने इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए बेहतरीन कदम उठाए हैं, अब अमेरिका अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा करेगा और इस पर विचार करेगा कि क्या चेतावनी के स्तर को कम किया जा सकता है.