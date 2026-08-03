'पहले फंसाओ, फिर उड़ाओ!' समझिए आतंकियों की 'डबल-टैप' स्ट्रैटेजी, जो पाकिस्तानी फौजियों के लिए बनी काल

Double Tap Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवाद की नई लहर ने सुरक्षा तंत्र की पोल खोल कर रख दी है. स्वात घाटी के कबाल शहर में एक एंटी-मिलिटेंसी रैली के दौरान हुए आत्मघाती विस्फोट में 19 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की काउंटर-टेररिज्म रणनीतियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जांच में सामने आया है कि आतंकवादी अब बेहद शातिराना और घातक 'डबल-टैप' टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा शिकार पुलिस अधिकारी और रेस्क्यू टीमें बन रही हैं.
ताजा खौफनाक वारदात स्वात घाटी के कबाल शहर में एक पुलिस स्टेशन के पास हुई, जहां सैकड़ों स्थानीय नागरिक और पुलिसकर्मी चरमपंथी समूहों के खिलाफ रैली निकाल रहे थे. लोग शांति और सुरक्षा की मांग को लेकर नारेबाजी कर ही रहे थे कि भीड़ के बीच खड़े आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया. धमाके की तीव्रता इतनी तेज थी कि मौके पर ही पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों समेत 19 लोगों की जान चली गई, जबकि 24 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. चश्मदीदों के मुताबिक, धमाके से ठीक पहले रैली में बोल रहे वक्ताओं ने क्षेत्र में आतंकवाद को नियंत्रित करने में विफल रहने पर पाकिस्तानी अधिकारियों और सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की थी.
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी समूह अब सुरक्षा बलों को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए 'डबल-टैप' रणनीति अपना रहे हैं. आतंकवादी सबसे पहले किसी पुलिस चेकपोस्ट, पुलिस स्टेशन या सार्वजनिक जगह पर छोटा या शुरुआती हमला करते हैं. शुरुआती हमले की सूचना मिलते ही जब अतिरिक्त पुलिस बल या बैकअप टीम मौके की ओर रवाना होती है, तो आतंकियों की दूसरी टीम पहले से तय रास्तों पर घात लगाकर बैठ जाती है. बैकअप टीम के पहुंचते ही उन पर आईईडी (IEDs), सड़क किनारे बारूदी सुरंगों या विस्फोटक ले जाने वाले ड्रोन से हमला कर दिया जाता है, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है और नुकसान कई गुना बढ़ जाता है.
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पुलिस विभाग की अनुमानित रिस्पॉन्स शैली, अधूरी योजना और सामरिक प्रशिक्षण की कमी के कारण रिइंफोर्समेंट टीमें आतंकवादियों का आसान निशाना बन रही हैं. पिछले तीन वर्षों में शुरुआती हमलों के बजाय 'डबल-टैप' के दूसरे वार में कम से कम 16 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं. इसमें हंगू जिले के खजीना बांदा में पुलिस चेकपोस्ट पर हमले के बाद बैकअप के लिए पहुंचे डीएसपी दियार खान समेत 9 पुलिसकर्मी दूसरे हमले में शहीद हो गए और 28 घायल हुए.
इसके अलावा लक्की मरवत हमला (मार्च 2023) में सदर पुलिस स्टेशन की ओर मदद के लिए जा रही पुलिस की टुकड़ी आईईडी धमाके की चपेट में आ गई, जिसमें डीएसपी इकबाल मोमंद और तीन कांस्टेबल की जान चली गई. सरबंद हमला (जनवरी 2023) में पेशावर के पास सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमले की खबर पाकर पहुंचे डीएसपी सरदार हुसैन और उनके दो गनमैन सड़क किनारे हुए आईईडी ब्लास्ट में मारे गए.
स्वात आत्मघाती हमले की औपचारिक जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियों की पहली सुई तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) पर टिक गई है. पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि TTP के आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद सुरक्षित ठिकानों से इन हमलों की साजिश रचते हैं, हालांकि काबुल में बैठी तालिबान सरकार इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है. बता दें कि स्वात घाटी, जिसे 2007 में एक बड़े सैन्य अभियान के बाद आतंकवादियों से मुक्त कराया गया था, वहां एक बार फिर चरमपंथियों की वापसी से स्थानीय नागरिक दहशत में हैं. सुरक्षा की मांग को लेकर घाटी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जबकि पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के पास फिलहाल इस 'डबल-टैप' खौफ का कोई ठोस तोड़ नजर नहीं आ रहा है.