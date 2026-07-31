पाकिस्तान के गृह मंत्री ने शरीफ-मुनीर की उतारी इज्जत! बोले- 'सिस्टम तबाह हो चुका'; अवाम से डरो

Asim Munir: पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने खुले मंच से स्वीकार किया कि पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम पूरी तरह से तबाह और ढह चुका है. इसके साथ ही उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधारे गए, तो पाकिस्तान को भी भारत की तरह युवाओं के नेतृत्व में उठने वाली विरोध की आंधी का सामना करना पड़ेगा.
एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश की बदहाल स्थिति पर निराशा जताई. उन्होंने कहा कि देश को इस स्थिति में देखकर कोई भी आंखें मूंद नहीं सकता. नकवी ने बेबाकी से कहा कि आप मानें या न मानें, लेकिन जिस सिस्टम में हम सांस ले रहे हैं, वह पूरी तरह ढह चुका है. 10 साल बाद भी अगर हम इसी तरह बातें करते रहेंगे, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है. मैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक हूं और रहूंगा, लेकिन इस लाचार व्यवस्था को अब सुधारना ही होगा.
अपने भाषण के दौरान मोहसिन नकवी ने भारत में युवाओं के नेतृत्व में चलाए गए जन आंदोलनों और जन आक्रोश का विशेष रूप से उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आज के दौर में युवाओं की आवाज और उनके आंदोलन केवल एक स्थानीय मुद्दा बनकर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक ऐसी ताकत में बदल चुके हैं जो दक्षिण एशिया के राजनीतिक ढांचे को पलटने का दम रखते हैं. उन्होंने पाकिस्तानी राजनेताओं और हुक्मरानों को आगाह करते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र के युवा अब पारदर्शी सिस्टम, निष्पक्ष रोजगार और बेहतर बुनियादी नागरिक सुविधाओं की मांग कर रहे हैं. राजनेता चुनाव लड़ने के लिए तो करोड़ों-अरबों रुपये का फंड जुटा लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को आर्थिक स्थिरता देने में पूरी तरह नाकाम साबित होते हैं.
पाकिस्तानी गृह मंत्री ने चेताया कि अगर पाकिस्तान की जर्जर व्यवस्था को समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो पड़ोसी देशों की तरह पाकिस्तान में भी युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटेगा और एक बेकाबू क्रांति को जन्म देगा. नकवी के इस बयान ने अब इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मचा दी है.