Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पाकिस्तान के गृह मंत्री ने शरीफ-मुनीर की उतारी इज्जत! बोले- सिस्टम तबाह हो चुका; अवाम से डरो

पाकिस्तान के गृह मंत्री ने शरीफ-मुनीर की उतारी इज्जत! बोले- 'सिस्टम तबाह हो चुका'; अवाम से डरो

Shahbaz Sharif: पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कबूल किया कि देश का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह ढह चुका है. उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो पाकिस्तान को भी भारत की तरह युवाओं के नेतृत्व में होने वाले बड़े जनांदोलनों का सामना करना पड़ेगा.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 31, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:32 AM IST
पाकिस्तान के गृह मंत्री ने शरीफ-मुनीर की उतारी इज्जत! बोले- 'सिस्टम तबाह हो चुका'; अवाम से डरो
Image Credit: Pakistan

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मेरे पिता क्रिमिनल नहीं, भीड़ का शिकार हुए पुलिसवालों के परिवारों ने तोड़ी खामोशी
Delhi Police36 min ago
2
Delhi News36 min ago
3
Nitish Bharadwaj38 min ago
4
Commonwealth Games 202643 min ago
5
TMC46 min ago