Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /आतंक की नर्सरी PAK में बड़ा आतंकी हमला, ड्रोन और बारूद से उड़ाया पुलिस स्टेशन; DSP समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत

आतंक की नर्सरी PAK में बड़ा आतंकी हमला, ड्रोन और बारूद से उड़ाया पुलिस स्टेशन; DSP समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत

Pakistan Terror Attack: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन और भारी हथियारों से पुलिस चौकी पर हमला किया. रातभर चली भीषण मुठभेड़ में DSP दियार खान समेत 11 पुलिसकर्मी मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 15 आतंकवादियों को मार गिराया.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 31, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:38 AM IST
आतंक की नर्सरी PAK में बड़ा आतंकी हमला, ड्रोन और बारूद से उड़ाया पुलिस स्टेशन; DSP समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत
Image Credit: Pakistan Terror Attack

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
31 July LIVE Updates: आज संसद में कैबिनेट की अहम बैठक, ITR फाइलिंग का आखिरी दिन, Final में उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Today News22 min ago
2
crude oil28 min ago
3
rashifal by ajay bhambi35 min ago
4
ODI World Cup 202739 min ago
5
Maharashtra40 min ago