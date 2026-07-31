/आतंक की नर्सरी PAK में बड़ा आतंकी हमला, ड्रोन और बारूद से उड़ाया पुलिस स्टेशन; DSP समेत 11 पुलिसकर्मियों की मौत

TTP Attack Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान का अशांत उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर भीषण आतंकी हमले से दहल उठा है. अफगानिस्तान सीमा से लगे हंगू जिले में आतंकवादियों ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विस्फोटकों से लैस क्वाडकॉप्टर (ड्रोन) और भारी हथियारों से एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया.
रातभर चली इस खूनी मुठभेड़ और भीषण गोलीबारी में 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 28 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. हालांकि, सुरक्षा बलों ने भी जवाब देते हुए 15 आतंकवादियों को भी मौके पर ढेर कर दिया.
पुलिस अधिकारी इरफान खान और स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, आतंकियों ने हंगू जिले की खजिना पुलिस पोस्ट पर अचानक हमला बोला था. आतंकियों ने पहले आईईडी (IED) से लैस क्वाडकॉप्टर ड्रोन के जरिए पुलिस पोस्ट पर बमबारी की, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. इसके तुरंत बाद भारी हथियारों से लैस दर्जनों आतंकियों ने चौकी को घेर लिया. हमले की खबर मिलते ही जब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) दियार खान अतिरिक्त बल के साथ बख्तरबंद गाड़ी में पहुंचे, तो आतंकियों ने रास्ते में घात लगाकर उन पर हमला कर दिया. इस हमले में डीएसपी दियार खान भी मारे गए.
हालांकि, इस हमले की जिम्मेदारी तुरंत किसी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियों का सीधा शक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) पर है. टीयटीपी लंबे समय से इस इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाता रहा है. इस वारदात के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. इस्लामाबाद ने काबुल की तालिबान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अफगान सरजमीं का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी सुरक्षित ठिकानों और ट्रेनिंग कैंप के रूप में किया जा रहा है. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दोहराया कि आतंकवाद पाकिस्तान की अंदरूनी नाकामी और घरेलू समस्या है.
जानकारी के लिए बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों पर एक ही हफ्ते के भीतर यह दूसरा बड़ा हमला है. कुछ ही दिन पहले टैंक जिले में हुए एक आत्मघाती धमाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों समेत 15 लोगों की जान चली गई थी, जिसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली थी.
हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस बल ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में रहकर लड़ाई लड़ी है और देश से दहशतगर्दी का सफाया करने का संकल्प दोहराया.
वहीं दूसरी ओर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस तनावपूर्ण माहौल के बीच एक और विवादित बयान दे दिया. उन्होंने पीओके (PoK) के रावलकोट में अपने हक की आवाज उठा रहे प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन करार देकर नया राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है.