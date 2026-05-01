पाकिस्तान में एक और आतंकी को 'धुरंधर' ने टपकाया! जम्मू-कश्मीर में कई हमलों में था शामिल

पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से जुड़े दो आतंकियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा से से जुड़े अबू सखर मकसूद अहमद की कराची में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कश्मीर से जुड़े हिजबुल के आतंकी सज्जाद अहमद इस्लामाबाद में मृत पाया गया.
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Sajjad Ahmed Found Dead: पाकिस्तान में सक्रिय भारत-विरोधी नेटवर्क को झटका लगने की खबरों के बीच, कश्मीर मूल का आतंकी और हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा वरिष्ठ कमांडर सज्जाद अहमद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया है. सूत्रों के मुताबिक, उसकी मौत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई, जहां कथित तौर पर अज्ञात हमलावर द्वारा उसे निशाना बनाया गया.
बताया जा रहा है कि सज्जाद अहमद मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के बारामुला का रहने वाला था. कई साल पहले वह अवैध रूप से सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया था और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया.
सूत्रों के अनुसार, सज्जाद अहमद जम्मू-कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में आतंकी साजिशों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहा था. सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर वह लंबे समय से था और उसे संगठन का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिव माना जाता था.
सज्जाद के सहयोगियों ने दावा किया है कि उसकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई है. हालांकि, इस संबंध में पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है, जिससे मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. सज्जाद अहमद की मौत को क्षेत्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में अहम माना जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के भीतर संभावित अंदरूनी संघर्ष या आपसी रंजिश की ओर इशारा कर सकती है.
इस पहले, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक और बड़ी घटना सामने आई थी, जहां लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ये घटना 26 अप्रैल 2026 को लांडी कोटाल इलाके में हुई थी जब अज्ञात हमलावरों ने अचानक उस पर हमला कर दिया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने शेख यूसुफ अफरीदी पर नजदीक से कई गोलियां चलाईं थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे और अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है.