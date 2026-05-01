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Hindi Newsदुनियापाकिस्तान में एक और आतंकी को धुरंधर ने टपकाया! जम्मू-कश्मीर में कई हमलों में था शामिल

पाकिस्तान में एक और आतंकी को 'धुरंधर' ने टपकाया! जम्मू-कश्मीर में कई हमलों में था शामिल

पाकिस्तान में आतंकी संगठनों से जुड़े दो आतंकियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा से से जुड़े अबू सखर मकसूद अहमद की कराची में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कश्मीर से जुड़े हिजबुल के आतंकी सज्जाद अहमद इस्लामाबाद में मृत पाया गया.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 01, 2026, 01:22 PM IST
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Sajjad Ahmed Found Dead: पाकिस्तान में सक्रिय भारत-विरोधी नेटवर्क को झटका लगने की खबरों के बीच, कश्मीर मूल का आतंकी और हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा वरिष्ठ कमांडर सज्जाद अहमद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया है. सूत्रों के मुताबिक, उसकी मौत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई, जहां कथित तौर पर अज्ञात हमलावर द्वारा उसे निशाना बनाया गया.

बारामुला से पाकिस्तान तक का सफर

बताया जा रहा है कि सज्जाद अहमद मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के बारामुला का रहने वाला था. कई साल पहले वह अवैध रूप से सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया था और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया.

आतंकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका

सूत्रों के अनुसार, सज्जाद अहमद जम्मू-कश्मीर सहित देश के अन्य हिस्सों में आतंकी साजिशों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में अहम भूमिका निभा रहा था. सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर वह लंबे समय से था और उसे संगठन का एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिव माना जाता था.

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साथियों ने जताई हत्या की आशंका

सज्जाद के सहयोगियों ने दावा किया है कि उसकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई है. हालांकि, इस संबंध में पाकिस्तान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि सामने नहीं आई है, जिससे मामले की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. सज्जाद अहमद की मौत को क्षेत्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में अहम माना जा रहा है. विश्लेषकों का मानना है कि यह घटना पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के भीतर संभावित अंदरूनी संघर्ष या आपसी रंजिश की ओर इशारा कर सकती है.

लश्कर कमांडर की हुई थी हत्या

इस पहले, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक और बड़ी घटना सामने आई थी, जहां लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. ये घटना 26 अप्रैल 2026 को लांडी कोटाल इलाके में हुई थी जब अज्ञात हमलावरों ने अचानक उस पर हमला कर दिया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने शेख यूसुफ अफरीदी पर नजदीक से कई गोलियां चलाईं थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. हमले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे और अब तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है.

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Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

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