मुनीर, शहबाज के 'बुरे दिन' आ गए? ट्रंप का हुक्म निकालेगा दम! बकरीद पर लश्कर की धमकी का विश्लेषण

महाकवि रहीम ने कहा था - रहिमन ओछे नरन सो, बैर भलो ना प्रीति, काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत. इस दोहे का अर्थ है बुरे और जहरीले स्वभाव वाले लोगों से ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी. बुरे स्वभाव और नीयत वाले लोग हर हाल में नुकसान ही पहुंचाते हैं.

आज अब्दुल रहीम खान-ए-खानन यानी रहीम दास का ये दोहा याद आने की वजह है पाकिस्तान में तेजी से बदलते हालात. अब तक यही माना जाता था कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कोई चुनौती नहीं दे सकता...लेकिन जिन आतंकी किरदारों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही आतंकी मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं. मुनीर को चुनौती देने के लिए लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का अंदाज क्या था ये भी आपको गौर से सुनना और समझना चाहिए.

सैफुल्लाह कसूरी ने मुनीर या शहबाज का नाम नहीं लिया लेकिन हुक्मरान और ताकत का जिक्र करके ये बता दिया...कि लश्कर की इस धमकी का टारगेट मुनीर और शहबाज ही हैं. अब समझिए आखिर कसूरी ने अपने ही आकाओं को धमकी क्यों दी है. इस धमकी की वजह है डॉनल्ड ट्रंप की एक धमकी भरी नसीहत.

ट्रंप ने अपने मित्र मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए कह दिया है. इस समझौते के तहत अमेरिका के मित्र मुस्लिम देशों को इजरायल को मान्यता देनी होगी. सऊदी अरब और कतर समझौते पर दस्तखत करने के करीब हैं. पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ट्रंप ने कह दिया है कि जो समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा. उसकी नीयत पर अमेरिका को शक होगा.

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ट्रंप ने अपनी घोषणा में नीयत जैसा शब्द जोड़ दिया. यही मुनीर और शहबाज के लिए पेच फंस गया है. इन दोनों किरदारों को पता है कि ट्रंप को नाराज करना उनके वजूद के लिए खतरा है. दूरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथी और आतंकी हैं. बंदूकों के जोर पर चलने वाला ये तबका किसी भी कीमत पर इजरायल को मान्यता नहीं देने देगा. आगे कुआं और पीछे खाई वाली इस स्थिति में मुनीर ने खामोशी साध ली है...लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या पाकिस्तानी आतंकी इस खामोशी को कबूल करेंगे. पाकिस्तान का इतिहास बताता है कि जब-जब फौज और आतंकी आमने-सामने आए हैं. तब-तब पाकिस्तान की धरती खून से लाल हो गई है. ऐसा ही एक दौर साल 2007 में सामने आया था.

पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के दबाव में मुशर्रफ ने पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के खिलाफ हथियारबंद अभियान चलाया था. इसी अभियान के दौरान इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में भारी तादाद में आतंकी जमा हो गए थे. इन आतंकियों को मस्जिद से निकालने के लिए फौज ने हथियारों का सहारा लिया था. तकरीबन 30 घंटों तक दोनों तरफ से गोलाबारी होती रही थी. इस मुठभेड़ में 84 कट्टरपंथी मारे गए थे. पाकिस्तानी फौज के 10 सिपाही और 1 अफसर ढेर हुए थे. सेना के 44 से ज्यादा फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

मुनीर को पता है कि आज भी पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ में बारूदी ताकत है. बतौर आर्मी चीफ मुनीर खुद पेशावर की मस्जिद पर हुए आतंकी हमले का गवाह रहा है. इस बार तो धमकी सीधे हाफिज सईद के लश्कर-ए-तोएबा से मिली है. इसी वजह से अब्राहम अकॉर्ड के मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार और फौज फूंक-फूंक कर कदम रख रही है...क्योंकि बलोच और पश्तून बागियों से लड़ रही पाकिस्तानी फौज के पास फिलहाल लश्कर से लड़ने की ताकत नहीं बची है.

स्वतंत्र आकलनो के मुताबिक लश्कर के पास फिलहाल 10 हजार हथियारबंद आतंकी हैं. इसके साथ ही साथ लश्कर के पॉलिटिकल विंग को मिला दें तो लश्कर के सदस्यों की संख्या डेढ़ लाख से ऊपर चली जाती है. अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रग्स और दूसरे धंधों से लश्कर हर साल तकरीबन 150 करोड़ रुपए की कमाई करता है. पाकिस्तान के साथ ही साथ लश्कर के अफगानिस्तान में भी कुछ अड्डे हैं. यानी आदमी, पैसे और मदद तीनों के लिहाज से लश्कर ए तोएबा काफी ताकतवर है. लश्कर की यही ताकत अब मुनीर की रातों की नींद उड़ा रही है.

मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का एक कलाम है - अजीब कशमकश ए जिंदगी है क्या कहिए. कदम-कदम पर नए हादसे बुलाते हैं. जो बद्र साहब ने लिखा था वो आज मुनीर और शहबाज महसूस कर रहे हैं.

पाकिस्तान में आतंकी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं. दूसरी तरफ अमेरिका में पाकिस्तान के इरादों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं. इस बार शहबाज और मुनीर की कारगुजारियों को एक्सपोज किया है अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंड्से ग्राहम ने.

लिंड्से ग्राहम ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है - मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा...बल्कि पाकिस्तान दिक्कतें पैदा कर रहा है. क्या पाकिस्तान इस बात को झुठला सकता है कि ईरानी एयरफोर्स के कुछ विमानों को उसने अपनी धरती पर छिपा रखा है. दूसरी तऱफ पाकिस्तानी अधिकारी कहते हैं कि इजरायल की वजह से डील में दिक्कत हो रही है. अब वो समय आ गया है जब हम पाकिस्तान से अब्राहम अकॉर्ड पर उसके रूख का सही सही जवाब मांगें.

मुनीर और शहबाज को अब्राहम अकॉर्ड ना तो पाकिस्तान में चैन की सांस लेने दे रहा है और ना ही अमेरिका में. इस समझौते को लेकर कोई और पाकिस्तान पर टिप्पणी करता तो भी चल जाता, लेकिन लिंड्से ग्राहम के ये शब्द सिर्फ टिप्पणी नहीं बल्कि एक चेतावनी हैं. लिंड्से ग्राहम उन चुनींदा अमेरिकी सांसदों में से एक हैं जो लंबे समय से ट्रंप के करीबी बने हुए हैं.

ट्रंप की विदेश नीति पर लिंड्से ग्राहम का बड़ा प्रभाव है. खासकर ईरान के मुद्दे पर ग्राहम की नीतियों का ट्रंप ने शब्दश: पालन किया है. ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए ग्राहम ने अपने रुख में बदलाव भी किया है. इतना ही नहीं ग्राहम और ट्रंप को गोल्फ पार्टनर भी कहा जाता है. यानी ये दोनों नेता साथ-साथ गोल्फ भी खेलते हैं. ये तथ्य बताते हैं कि ग्राहम सिर्फ एक अमेरिकी सीनेटर नहीं हैं. बल्कि डॉनल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त भी हैं.

इसी वजह से पाकिस्तान पर लिंड्से ग्राहम की टिप्पणी को अहम माना जा रहा है. अगर लिंड्से ग्राहम ने अपना रुख ज्यादा सख्त किया तो मुनीर और शहबाज को ट्रंप के सामने भी जवाब देना पड़ सकता है. यानी पाकिस्तान के लिए अब्राहम अकॉर्ड गले की हड्डी बन गया है. जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही उगला जा सकता है.