PoK के लोगों ने भारत से मांगी मदद, क्या '1971' दोहराने का वक्त आ गया? अनजान खौफ में हैं पाकिस्तान के जनरल

JAAC के लीडर सरदार अमन खान ने कहा, हमारे राशन के रास्ते बंद हैं. हमारी जरूरतों के रास्ते बंद हैं. यहां के हुक्मरान और फौज इस तैश में है कि यहां की अवाम सांस क्यों ले रही है. आज इस मुश्किल की घड़ी में तमाम लोगों से उस पार (भारत) के लोगों से खासतौर से पुंछ, मेंढर, राजौरी, जम्मू, घाटी और लद्दाख-कारगिल की अवाम से अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा है और आप सब लोगों का हमें साथ चाहिए.