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PoK के लोगों ने भारत से मांगी मदद, क्या '1971' दोहराने का वक्त आ गया? अनजान खौफ में हैं पाकिस्तान के जनरल

PoK Protest Latest News: PoK में इन दिनों'हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं' के नारे गूंज रहे हैं. जैसे-जैसे ये नारे जोर पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान की धड़कन भी बढ़ती जा रही है. इसकी वजह ये है कि पीओके की जनता ने अब अपनी मुक्ति के लिए भारत से मदद मांगी है. तो क्या अब '1971' दोहराने का वक्त आ गया है?

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 06, 2026, 01:10 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:15 AM IST
PoK के लोगों ने भारत से मांगी मदद, क्या '1971' दोहराने का वक्त आ गया? अनजान खौफ में हैं पाकिस्तान के जनरल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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