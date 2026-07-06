PoK के लोगों ने भारत से मांगी मदद, क्या '1971' दोहराने का वक्त आ गया? अनजान खौफ में हैं पाकिस्तान के जनरल

PoK Protest Latest Updates: पाकिस्तान के गुनाहों का घड़ा अब फूट चुका है. इस बात की गवाही POK से सामने आ रही तस्वीरें दे रही हैं. दशकों से पाकिस्तानी सेना के बूटों तले कुचली जा रही PoK की अवाम ने अब आजादी का ऐसा बिगुल फूंका है जिससे इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी का मिलिट्री हेडक्वार्टर तक कांप उठा है. वहां की तस्वीरें संकेत दे रही हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े होने वाला है.
दुनिया में कश्मीर कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया देख रही है. हिंदुस्तान के कश्मीर पर कुंडली मारकर बैठी हाइब्रिड सरकार की सारी पोल खुद पीओके की अवाम खोल रही है. पीओके में किस तरह मुनीर की भगोड़ी फौज निहत्थी और बेगुनाह अवाम पर जुल्म कर रही है. उसकी गवाहियां चीख चीख कर दुनिया को डरा रही हैं.
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की पार्टी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने 5 जुलाई को पाकिस्तान की ज्यादतियों के खिलाफ चक्का जाम का एलान किया था. वहीं पाकिस्तानी सरकार ने सरदार अमन खान को आतंकवादी घोषित कर दिया. पीओके में चक्का जाम की खबर सुनते ही मुनीर एंड कंपनी के रोंगटे खड़े हो गए थे. नतीजा ये हुआ कि फौजी बूट और बुलेट का पहरा बड़ा कर दिया गया.
अपने हक औऱ हुकूक की लड़ाई लड़ रही पीओके की जनती की तरफ से JAAC के लीडर सरदार अमन खान ने एक वीडियो जारी किया. उन्होंने मुनीर शहबाज के दिल को चीर देने वाली अपील करते हुए हिंदुस्तान की जनता से मदद और एकजुट होने का आह्वान कर दिया.
Sardar Aman Khan Core member of JAAC seek support to the peoples of (POJK) and the masses of Srinagar, Ladakh, Poonch, Rajouri, Mendhar and Jammu to protest in their favour on 5th july. They are planning a big protest there on 5th july... pic.twitter.com/gnrcUs46su
— War & Gore (@Goreunit) July 4, 2026
JAAC के लीडर सरदार अमन खान ने कहा, हमारे राशन के रास्ते बंद हैं. हमारी जरूरतों के रास्ते बंद हैं. यहां के हुक्मरान और फौज इस तैश में है कि यहां की अवाम सांस क्यों ले रही है. आज इस मुश्किल की घड़ी में तमाम लोगों से उस पार (भारत) के लोगों से खासतौर से पुंछ, मेंढर, राजौरी, जम्मू, घाटी और लद्दाख-कारगिल की अवाम से अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा है और आप सब लोगों का हमें साथ चाहिए.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नेताओं ने पहली बार भारत से मदद की गुहार लगाई. इसके पीछे बड़ी वजह भी है. पाकिस्तान सरकार इस आंदोलन को कुचलने के लिए PoK में पूर्ण मिलिट्री लॉकडाउन, कर्फ्यू और सामूहिक गिरफ्तारियों का सहारा ले रही है. अवाम को घुटनों पर लाने के लिए आटे, बिजली और बुनियादी दवाओं की सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है. तीसरा इस जन विद्रोह को दबाने के लिए कितनी भी बड़ी साज़िश को अंजाम दिया जा सकता है.
सरदार अमन खान ने कहा, (भारतीय) रियासत भर के लोगों के आगे हम हैं. सभी लोगों को मालूम है कि कश्मीर (PoK) जो है पिछले एक महीना होने को है. यहां किस तरह के हालात हैं. यहां के अवाम को बुनियादी अधिकारों की मांग करने पर लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है. यहां पर खून खराबा किया जा रहा है. फौजगर्दी की हद हो चुकी है.
अब जरा समझिए कि भारत से समर्थन मांगा जाना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी आफत बन सकता है. सरदार अमन खान की इस एक अपील ने पाकिस्तान के उस 'कश्मीर प्रोपेगैंडा' के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, जिसे वो दशकों से दुनिया के सामने बेच रहा था.
वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर राग अलापता था, आज उसके अपने ही नियंत्रण वाले हिस्से से 'हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं' के नारे गूंज रहे हैं. दूसरा PoK की मुस्लिम अवाम का भारत की हिंदू-बाहुल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था से मदद मांगना पाकिस्तान की बुनियादी 'टू-नेशन थ्योरी' की कूटनीतिक मौत है.
तीसरा पाकिस्तानी जनरलों को डर सता रहा है कि जैसे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत से मदद मांगी थी और बांग्लादेश बना, कहीं PoK में भी वही इतिहास न दोहरा दिया जाए. इतिहास गवाह है कि जब-जब अवाम का सब्र टूटा है, तब-तब देशों का भूगोल बदला है.
वर्ष 1971 में पाकिस्तान ने एक हिस्सा खोया था और अब पीओके में चल रहा महाआंदोलन गवाही दे रहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की क्रूरता एक बार फिर पाकिस्तान के नक्शे को बदलने की दहलीज पर ले आई है.जल्द ही पाकिस्तान के फिर टुकड़े टुकड़े होना तय है.
(ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया)