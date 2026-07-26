/आतंकियों ने खुद को उड़ाया, पाकिस्तान के 12 सैनिकों की मौत, TTP ने ली हमले की जिम्मेदारी

आतंकवाद की भट्टी में आज पाकिस्तान खुद जल रहा है. हाल ही में उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के टैंक जिले में टीटीपी के आत्मघाती हमले ने पाकिस्तानी फौज को थर्रा कर रख दिया. विस्फोटकों से भरी गाड़ी से हुए इस खौफनाक हमले में 12 सैनिकों समेत 15 लोग मारे गए हैं. अपनी ही बोई आतंकवाद की फसल काट रहा पाकिस्तान अब बर्बादी के कगार पर कैसे आ गया है. आइए बताते हैं.
पाकिस्तान ने सालों तक जिस नाग को दूध पिलाया, आज वही नाग उसी को डस रहा है. कभी दूसरों के घरों में आग लगाने के लिए आतंकवाद की भट्टी दहकाने वाला पाकिस्तान आज खुद उसी आग में जल रहा है.
जिस देश ने दशकों तक दुनिया भर में दहशतगर्दी का जहर फैलाया, आज वही पाकिस्तान अपने ही बोए हुए कांटों की फसल काट रहा है. आतंकवाद को पालने-पोसने वाला पाकिस्तान आज खुद बर्बादी के कगार पर खड़ा है.
उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में एक बार फिर खून से सनी एक खौफनाक सुबह ने इस सच पर मुहर लगा दी है कि आतंकवाद का आका अब अपनी ही बुनी हुई चाल में पूरी तरह फंस चुका है.
ताजा मामला खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले का है जो अफगानिस्तान की सीमा के बेहद करीब है. जहां रात पाकिस्तानी सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी पर इस्लामी आतंकवादियों ने भीषण हमला किया. आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को सीधे सुरक्षा चौकी की दीवार से टकरा दिया.
इस आत्मघाती हमले में 12 सैनिकों समेत कुल 15 की मौत हो गई.
इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली.
पाकिस्तानी सेना लाख दावे करे उसने भी TTP के लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया लेकिन सच्चाई ये है कि जब मुनीर के जवानों ने चौकी बचाने की नाकाम कोशिश की तो आतंकियों ने बारूदी गाड़ी से पूरी चौकी को मलबे के ढेर में बदल दिया
जरा सोचिए, ये वही TTP है जिसे कभी पाकिस्तानी सेना ने अपने फायदे के लिए पाला था. भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गोद में बैठाया था. आज वही आतंकवादी पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने और कट्टरपंथी शरिया कानून लागू करने के लिए पाकिस्तानी फौज के सीने पर गोलियां बरसा रहे हैं.
फौज के डॉजियर और मुनीर के बड़े-बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं. आसिम मुनीर की सेना पर TTP का कहर नया नहीं है. इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान सेना के कई जवानों को मौत के घाट उतारा गया था. कई सैनिकों को बंदी बना लिया गया था.
जुलाई 2026 के पहले हफ्ते में ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में TTP के हमलों ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी. जियारत और बलूचिस्तान के इलाकों में हुए इन खूनी हमलों में एक ही झटके में 27 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए थे.
आज पाकिस्तान चारों तरफ से मोर्चों पर पिट रहा है और उसकी हेकड़ी पूरी तरह निकल चुकी है.
डूरंड लाइन पर TTP के लड़ाके पाकिस्तानी सैनिकों को चुन-चुनकर जहन्नुम भेज रहे हैं.
पाकिस्तानी फौज वहाँ अपने ही सैनिकों की लाशें गिनने को मजबूर है.
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़-खदेड़ कर मार रही है.
बलूच धरती पर पाकिस्तानी फौजियों के लिए टिकना मुश्किल हो गया है.
PoK की भूखी-प्यासी जनता ने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है.
सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं.
अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान हमेशा की तरह रोना रो रहा है. वह अपनी ढीठता दिखाते हुए आरोप लगाता है कि आतंकवादी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सच दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही आतंकियों को गढ़ है.
जो देश पूरी दुनिया में आतंकवाद का निर्यात करके अपनी धौंस जमाता था आज वो खुद दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूमने को मजबूर है. आतंकवाद के नाम पर पलने वाली पाकिस्तानी फौज आज अपनी ही बिछाई हुई बारूदी सुरंगों पर नाच रही है.
पाकिस्तान का ये हस्र इस बात का सबूत है कि जो दूसरों के लिए खड्ड खोदते हैं, कुदरत उन्हें ही सबसे पहले दफन करती है. आतंकवाद का आका बना पाकिस्तान आज खुद तबाह होने की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है.