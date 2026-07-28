'तुमने कौन-सा तीर मारा है', भारत के आर्मी चीफ की सादगी देख आसिम मुनीर पर भड़की पाकिस्तानी अवाम

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने भारत से ज्यादा सीमा पार पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया है. इस वीडियो में भारत के आर्मी चीफ धीरज सेठ को बेहद साधारण मारुति सुजुकी कार से उतरते देखा जा सकता है. इस सादगीभरे वीडियो ने कंगाली, बेतहाशा महंगाई और भारी कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान की जनता और पत्रकारों को अपने ही देश के हुक्मरानों के खिलाफ बोलने का बड़ा मौका दे दिया है.
सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ धीरज सेठ का वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और आम लोग अपने ही देश के जनरलों पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं. कुछ पाकिस्तानी यूजर्स ने अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वहां के जनरलों की आलीशान जिंदगी और शाही 'वीआईपी कल्चर' की तुलना भारत के सैन्य नेतृत्व से की है.
पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मोईद पीरजादा ने पाकिस्तानी जनरलों की अय्याशी पर कटाक्ष करते हुए 'X' (ट्विटर) पर लिखा 'शर्मनाक. आपने इतने विशाल भारत का अपमान किया है. उनका कोर्ट-मार्शल होना चाहिए. देश के बड़े हित के लिए.' उनका यह तंज असल में इस बात पर था कि भारत जैसे विशाल रक्षा बजट वाले देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी साधारण कार में चलते हैं, जबकि पाकिस्तान का एलीट वर्ग देश की कंगाली के बावजूद शाही जिंदगी जी रहा है.
पाकिस्तानी विशेषज्ञ और पत्रकार अरसलान अकबर ने लिखा 'भारतीय सेना प्रमुख की सुजुकी की सवारी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है. अरबों डॉलर के विमान-कारें खरीदने वाले हुक्मरान जब तक अपनी सोच नहीं बदलते, कोई भी पीआर कैंपेन अवाम का मूड नहीं बदल सकता. पाकिस्तान के आम लोग इन खास लोगों की आलीशान जिंदगी का खर्च उठाते-उठाते थक चुके हैं.'
इमरान अब्बास नाम के यूजर ने लिखा 'पता नहीं पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन-सा आसमान से उतरा हुआ है कि उसके आगे 50 और पीछे 50 गाड़ियां चलती हैं, और ज़मीन पर कालीन बिछाकर उस पर चलकर आता है! आखिर कौन-सा तीर मारा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने?'
दरअसल, पाकिस्तान दशकों से भयंकर आर्थिक तंगी, भुखमरी और आईएमएफ (IMF) के कर्ज से जूझ रहा है. इसके बावजूद वहां के जनरलों, नेताओं और बड़े नौकरशाहों के काफिले में करोड़ों रुपये की बुलेटप्रूफ लैंड क्रूजर, वीआईपी मर्सिडीज गाड़ियां और अरबों डॉलर का प्रोटोकॉल शामिल रहता है. यही वजह है कि भारतीय आर्मी चीफ धीरज सेठ की सादगी वाले वीडियो ने पाकिस्तानी जनता के उस दर्द और गुस्से को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है, जो वे अपने नेताओं और सेना के फिजूलखर्ची को लेकर सालों से सहते आ रहे हैं.