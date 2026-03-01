Explainer: पहले पाकिस्तान, वेनेजुएला अब ईरान... भरोसे के नाम पर चीन दे रहा धोखा, क्यों जंग से पहले ही निकल जाता है चीनी हथियारों का दम?

why Chinese weapons get Failed: आम तौर पर कहा जाता है कि चीन में बने सामानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. चीन में बने प्रोडक्ट कितने दिन या कितने महीने चलेंगे शायद यह बनाने वालों को भी नहीं पता होता है. इसका उदाहरण एक बार नहीं, बार-बार देखने को मिल रहा है. हाल में ही ऐसा कुछ चीनी हथियारों को लेकर भी हुआ है. चीन में बने हथियार हाल के कई संघर्षों में बुरी तरह विफल हो गए हैं. चूंकि, चीनी हथियारों को पिछले काफी समय से पश्चिमी हथियारों के सस्ते लेकिन समान रूप से शक्तिशाली विकल्प के तौर पर प्रचारित किया जाता रहा है. अब इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है.

दरअसल, चीन दुनिया में उन देशों में शामिल है, जो सबसे अधिक हथियारों की सप्लाई करते हैं. अगर चीनी हथियार ऐसे ही फेल होते रहे, तो कोई भी देश इन हथियारों के भरोसे अपने नागरिकों को नहीं छोड़ सकता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने से लेकर, वेनेजुएला के मादुरो को सत्ता से बेदखल करने के लिए अमेरिका के सटीक छापे और ईरान की रक्षा प्रणालियों को चकनाचूर करने के लिए अमेरिकी-इजरायली हमलों तक चीन के डिफेंस से जुड़े उपकरण फेल साबित हुए हैं. आइए आपको बताते हैं कब और किन देशों को चीनी हथियारों पर निर्भर होना महंगा पड़ा है.

जब भारत ने पाकिस्तान में चीनी कवच को भेदा

गौरतलब है कि 7 मई 2025 को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. पहलगाम हमले में 28 नागरिकों की मौत हो गई थी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना ने नियंत्रण रेखा पार किए बिना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से हवा से ही गोला-बारूद का उपयोग करते हुए, चुनियन, रफीकी, मुरीद और सुक्कुर सहित नौ पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी शिविरों पर सटीक हमले किए. महज 23 मिनट के इस मिशन ने पाकिस्तान में चीन के कवच वाली सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया.

रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि पाकिस्तान करीब 82 प्रतिशत हथियार चीन से ही खरीदता है. पाक ने लाहौर से 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चुनियन एयर बेस पर YLC-8E एंटी-स्टील्थ रडार तैनात किया है. यह हथियार भी चीन में निर्मित है. चीन दावा करता है कि इस हथियार की रेंज 450 किलोमीटर है, लेकिन भारतीय हथियारों के सामने किसी लायक साबित नहीं हुआ.

वेनेजुएला को भी चीन से मिला धोखा

हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि वेनेजुएला को भी चीन से हथियार की बजाय धोखा मिला है. इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया और कराकस से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बिना कोई गोली चला उठवा लिया. इस दौरान अमेरिका की डेल्टा फोर्स की टीमें चीनी और रूसी रक्षा प्रणालियों के जाल को भेदते हुए लक्ष्य को सुरक्षित निकाल लिया. इस घटना से सिद्ध होता है कि चीनी हथियार मौके पर पूरी तरीके से फेल हो गए. बता दें मादुरो को उठवाने के लिए अमेरिका ने गुप्त MH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया था.

रिपोर्ट्स के अनुसार, वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले चीनी JY-27A मीटर-वेव एंटी-स्टील्थ रडार निष्क्रिय हो गए. F-22 या F-35 विमानों का पता लगाने के लिए बनाए गए ये AESA रडार EA-18G ग्रोवलर इलेक्ट्रॉनिक हमलों के आगे बेबस हो गए.

चीनी हथियारों ने ईरान को भी दिया धोखा

शनिवार को ईरान और अमेरिका एक साथ ईरान पर कहर बनकर टूटे. अमेरिका और इजरायल के बीच जारी हवाई हमलों ने चीन निर्मित हथियारों की खामियों को और उजागर कर दिया है. ईरान के पास चीन में बने HQ-9 सीरीज के B वेरिएंट का एयर डिफेंस सिस्टम है. हालांकि, यह इजरायल के मिसाइल के हमलों को रोकने में नकाफी साबित हुआ है. बीजिंग का दावा है कि इसका अनुमानित रेंज 250 किलोमीटर बताई जाती है. हैरान करने वाली बात है कि तमाम दावों के बाद भी मौके पर यह एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुआ है. ईरान अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बड़े भरोसे के साथ चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन चीन ने ईरान को भरोसा की बजाय धोखा बेचा.

जानिए क्या है HQ-9B

रिपोर्ट्स के अनुसार, चीनी HQ-9B मिसाइल प्रणाली चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की ओर से बनाई गई है. माना जाता है कि यह रूस के S-300 से प्रेरित है, लेकिन चीन इसको पूरी तरीके से स्वदेशी करार देता है. बताया जाता है कि इसका पहला परीक्षण साल 2006 में तिया गया था और पिछले कुछ वर्षों में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया.

फेल क्यों हो जाते हैं चीनी हथियार

पिछले कुछ उदाहरणों से पत चलता है कि चीनी हथियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है. लेकिन चीनी हथियारों को विश्वसनियता संकट का सामना करना पड़ रहा है. माना जाता है कि चीनी हथियार युद्ध परीक्षण की तुलना में निर्याक मात्रा को प्राथमिकता देते हैं. बताया जाता है कि चीनी हथियारों में अमेरिकी और रूसी हथियारों के जैसे कठोर परीक्षणों का आभाव है.

