/सऊदी अरब में भीख मत मांगना... PAK ने हज यात्रा पर जाने वालों के लिए जारी की एडवाइजरी

पाकिस्तान की हुकूमत ने हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है. इस सरकारी सलाह में उन्हें कड़ी चेतावनी की गई है कि खुदा के वास्ते मुल्क का नाम मिट्टी में न मिलाएं. अगर हज या उमरा करने जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद की शान का ध्यान रखें. PAK विदेश मंत्रालय से सबंधित सऊदी दूतावास की एडवाइजरी में लोगों को भीख मांगने, बिना इजाजत के फंड जुटाने और सऊदी अरब के वीजा नियमों का उल्लंघन करने से बचने की सलाह दी गई है.
सऊदी अरब स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने उमराह के लिए आने वाले यात्रियों और कामगारों के नाम जारी दो टूक संदेश में कहा है कि पाकिस्तानी नागरिक, सऊदी कानूनों और अपने वीजा से जुड़ी शर्तों का पालन करें. दूतावास ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर फौरन गिरफ्तारी और देश से बाहर निकालने जैसी कार्रवाई होगी.
दूतावास ने एआई से बनाया एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें एक शख्स को सऊदी पुलिस जेल ले जाते हुए नजर आ रही है. वहीं इसके साथ लिखा है, 'पाकिस्तान से आने वाले सभी उमराह यात्रियों और कामगारों के लिए खास संदेश.' कुछ चीजों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. खासकर मक्का और मदीना के पवित्र स्थलों के आसपास पैनी नजर रखी जा रही है.
پاکستان سے انے والے تمام عمرہ زائرین اور ورکرز کے نام اہم پیغام pic.twitter.com/BzOScR3lFP
— Pakistan Embassy Saudi Arabia (@PakinSaudiArab) August 16, 2026
इस तरह पाकिस्तान से आने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिना इजाजत स्थानीय सेवाओं का इस्तेमाल न करें और फंड जुटाने या किसी भी तरह की आर्थिक मदद लेने का काम केवल कानूनी तरीके से ही करें.
इस चेतावनी भरी सलाह में आगे ये भी लिखा है कि वीजा की अवधि खत्म होने के बाद फौरन निकल लें. गुनाहों से दूर रहें.
पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी और तुर्किये के साथ मिलकर मक्का डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत किए हैं. सऊदी की सीमाओं की सुरक्षा की तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तानी एयरफोर्स संभालती है. मिडिल ईस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी में करीब 8000 पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं. ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत नहीं चाहती कि भीख मांगने या अन्य अपराध में शामिल होने वाले चंद पाकिस्तानियों के चलते सऊदी-पाकिस्तान के संबंधों पर किसी तरह का बुरा असर न पड़े.
पिछसे साल 2025 में पाकिस्तान के अलग-अलग एयरपोर्ट्स पर 66,000 से अधिक यात्रियों को आगे जाने से रोक दिया गया था. उन पर आरोप लगा कि वो सभी रियाद में भीख मांगने के मकसद से जा रहे थे. बीते कुछ सालों में ऐसे आरोपों में 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है. इनमें सबसे ज्यादा 24,000 मामले सऊदी अरब, यूएई से 6,000 और अजरबैजान से 2,500 लोगों को पाकिस्तान वापस भेजा गया था.
पाकिस्तानी मीडिया 'डॉन' में दिसंबर, 2025 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार ने उन 2,000 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए, जिन पर सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे देशों में अक्सर धार्मिक यात्रा के बहाने भीख मांगने जाने का आरोप था. ऐसे लोगों के पासपोर्ट सात साल के लिए रद्द कर दिए गए.
वहीं नवंबर, 2024 में पाकिस्तान की सरकार ने 4,300 भिखारियों को 'एक्जिट कंट्रोल लिस्ट' में डाला था. यह कदम तब उठाया गया जब इराक और सऊदी अरब के राजनयिकों ने इस्लामाबाद को बताया कि उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई हैं.
इसी तरह 2023 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद में पकड़े गए जेबकतरों में भी बड़ी संख्या पाकिस्तानी नागरिकों की थी.
2025 में कुल 16,73,320 लोगों ने हज किया, जिनमें 15,06,576 विदेशी जायरीन थे. इतनी बड़ी भीड़ को संभालना और सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना आसान नहीं होता.
एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सऊदी अधिकारियों ने 2,69,678 ऐसे लोगों को मक्का में आने से रोका था, जिनके पास हज का वैध परमिट नहीं था. तब 23 हजार से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई करने के साथ 100 से अधिक कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए थे, जो धार्मिक यात्रा आयोजित कराते थे.
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसी साल बिना सही परमिट मक्का आने वालों पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना और 10 साल तक का प्रवेश प्रतिबंध जैसे प्रावधान लागू किए गए थे.
2024 के हज के दौरान भीषण गर्मी के चलते 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. रिपोर्टों के मुताबिक उनमें ऐसे लोग भी थे जो आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं थे. इसलिए उन्हें सऊदी सरकार की फैसेलिटीज का लाभ नहीं मिल पाया. उस घटनाक्रम से सबक लेते हुए सऊदी ने बिना परमिट हज करने वालों पर सख्ती बढ़ा दी थी. क्योंकि ऐसे हादसों से मुल्क का नाम खराब होता है.