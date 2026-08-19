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जिन्ना की बीमारी का राज छिपाया, बदले में मुंबई के 2 डॉक्टरों को 79 साल बाद सर्वोच्च सम्मान देगा पाकिस्तान

Pakistan Honouring Mumbai Doctors: पाकिस्तान दशकों बाद अपने मुल्क में 2 भारतीय डॉक्टर्स को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने वाला है. इन डॉक्टर्स का जिन्न की सेहत और पाकिस्तान के निर्माण में अहम योगदान माना जा रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 19, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:44 PM IST
जिन्ना की बीमारी का राज छिपाया, बदले में मुंबई के 2 डॉक्टरों को 79 साल बाद सर्वोच्च सम्मान देगा पाकिस्तान

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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