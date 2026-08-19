/जिन्ना की बीमारी का राज छिपाया, बदले में मुंबई के 2 डॉक्टरों को 79 साल बाद सर्वोच्च सम्मान देगा पाकिस्तान

Pakistan To Honour Indian Doctors: पाकिस्तान 79 साल बाद 2 भारतीय डॉक्टर्स को अपने मुल्क के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने वाला है. इन डॉक्टरों ने साल 1947 में हिंदुस्तान के बंटवारे से ठीक पहले कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी को गुप्त रखा था.
बताया जाता है कि दोनों डॉक्टर्स बॉम्बे (अब मुंबई) के पारसी समुदाय से आते थे, जिनमें से एक फिजिशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट थे. पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के निर्माण में इन डॉक्टर्स का अहम योगदान है.
'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने 14 अगस्त 2026 को अपने आजादी दिवस के मौके पर नेशनल सिविक और मिलिट्री अवॉर्ड्स के लिए अपने नामांकन का ऐलान किया. इसकी घोषणा योजना मंत्री अहसान इकबाल ने अपने 'X'हैंडल पर की. मंत्री ने कहा,' पुरस्कार समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने निशान-ए-इम्तियाज के लिए 2 उल्लेखनीय डॉक्टरों एक फिजिशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट को नॉमिनेट किया, जो दोनों बॉम्बे के पारसी समुदाय के सदस्य थे और जिन्होंने कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना की अंतिम बीमारी के रहस्य को निष्ठापूर्वक संरक्षित रखा.' इकबाल ने कहा कि उस समय जिन्ना के स्वास्थ्य की गंभीरता का खुलासा करने से 1947 में पाकिस्तान के निर्माण पर असर पड़ सकता था.
इकबाल ने अपनी पोस्ट में आगे कहा,' कई इतिहासकार इसे बीसवीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक मानते हैं. लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में स्वीकार किया कि अगर उन्हें पता होता कि जिन्ना कितने गंभीर रूप से बीमार थे, तो वे विभाजन को टाल सकते थे, जिससे इतिहास का रुख बदल सकता था और शायद पाकिस्तान के निर्माण को भी खतरे में डाल सकता था.' उन्होंने आगे कहा कि ऐसे नाजुक समय में इन डॉक्टरों ने चुपचाप लेकिन असाधारण सेवा की. उनकी निष्ठा ने पाकिस्तान के निर्माण को संभव बनाया.'
मंत्री ने कहा,' ऐसे नाजुक समय में इन डॉक्टरों ने चुपचाप लेकिन असाधारण सेवा की. उनकी निष्ठा ने पाकिस्तान के निर्माण को संभव बनाया,' TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, इकबाल ने दोनों डॉक्टरों के नाम नहीं बताए और न ही यह बताया कि डॉक्टर्स की ओर से कौन सम्मान रिसीव करेगा. पाकिस्तान में 14 अगस्त को पारंपरिक तौर पर नेशनल सिविल और मिलिट्री अवॉर्ड्स की घोषणा की जाती है. ये सम्मान औपचारिक रूप से 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस पर आयोजित राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में दिए जाते हैं.
जिन्ना की बात करें तो उन्हें टीबी की बीमारी थी. उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था. भारत-पाकिस्तान के विभाजन के एक साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी. जिन्ना की बीमारी के बारे में केवल उनके करीबी लोगों को ही जानकारी थी, जिसमें उनकी बहन फातिमा भी शामिल थी. कहा जाता है कि जिन्ना बेहद ज्यादा धूम्रपान करते थे और जीवन के आखिरी सालों में उनकी हेल्थ बेहद खराब हो गई थी. फेमस ऑथर-जर्नलिस्ट लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लैपियर ने अपनी किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में लिखा था कि बॉम्बे के डॉक्टर जल रतनजी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल धायभो-कू ने साल 1946 में जिन्ना के एक्स-रे की जांच की. इस दौरान उन्होंने पाया कि जिन्ना को खतरनाक लेवल पर टीबी हुआ है. डॉक्टरों का मानना था कि जिन्ना केवल 1-2 साल तक ही जीवित रह सकते हैं. इन दोनों डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी की बात सीक्रेट रखी थी.