/जिन्ना की बीमारी का राज छिपाया, बदले में मुंबई के 2 डॉक्टरों को 79 साल बाद सर्वोच्च सम्मान देगा पाकिस्तान

जिन्ना की बात करें तो उन्हें टीबी की बीमारी थी. उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था. भारत-पाकिस्तान के विभाजन के एक साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी. जिन्ना की बीमारी के बारे में केवल उनके करीबी लोगों को ही जानकारी थी, जिसमें उनकी बहन फातिमा भी शामिल थी. कहा जाता है कि जिन्ना बेहद ज्यादा धूम्रपान करते थे और जीवन के आखिरी सालों में उनकी हेल्थ बेहद खराब हो गई थी. फेमस ऑथर-जर्नलिस्ट लैरी कॉलिन्स और डोमिनिक लैपियर ने अपनी किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में लिखा था कि बॉम्बे के डॉक्टर जल रतनजी पटेल और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर जल धायभो-कू ने साल 1946 में जिन्ना के एक्स-रे की जांच की. इस दौरान उन्होंने पाया कि जिन्ना को खतरनाक लेवल पर टीबी हुआ है. डॉक्टरों का मानना था कि जिन्ना केवल 1-2 साल तक ही जीवित रह सकते हैं. इन दोनों डॉक्टर्स ने उनकी बीमारी की बात सीक्रेट रखी थी.