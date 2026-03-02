Iran-Pakistan: हमारी मिसाइलों से नहीं बच पाओगे... पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी, पड़ोसी मुल्क पर क्यों भड़का ईरान?

Iran-Israel War: ईरान इजरायल-यूएस से जंग के बीच पाकिस्तान से नाराज हो गया है. ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना एयरस्पेस यूज करने दे रहा है. इस वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ईरान का गुस्सा झेलना पड़ सकता है.
Israel War: ईरान अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है. इजरायल और खाड़ी देशों में अमेरिका के कई एयरबेस को निशाना बनाने के बाद अब उसकी नजर पाकिस्तान पर पड़ चुकी है. दरअसल ईरान के इस्लामिक रेवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना एयरबेस का इस्तेमाल करने दे रहा है. पाकिस्तान को जल्द ही इसकी कीमत चुकानी होगी और वह हमारी मिसाइलों से नहीं बच पाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी ईरानी मिसाइलों की जद में आ सकता है.
दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं या फिर सहयोगी देश हैं, ईरान उन सबको टारगेट कर रहा है. अब तक यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान समेत अन्य देशों पर अटैक किया है. इससे इन देशों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान आर-पार के मूड में है और वह अमेरिका के किसी भी सहयोगी को छोड़ने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में पाकिस्तान पर भी जल्द हमले हो सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल कर अमेरिकी जहाज ईरान पर अटैक कर रहे हैं.
दूसरी ओर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के एम्बेसडर ने सोमवार को आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में उनके देश में नतांज़ एनरिचमेंट फैसिलिटी को निशाना बनाया गया. यह UN न्यूक्लियर वॉचडॉग के चीफ राफेल ग्रॉसी के उस अंदाजे से उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक एजेंसी के पास कोई संकेत नहीं है कि ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है.
वियना में IAEA हेडक्वार्टर में रिपोर्टर्स से रेज़ा नजफी ने कहा, 'उन्होंने रविवार को फिर ईरान की शांति से सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया. उनका यह कहना कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, बस एक बड़ा झूठ है.' रूस के कहने पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक स्पेशल सेशन वियना में हो रहा है. जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि वह किस न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो नजफी ने जवाब दिया नतांज. नतांज साइट, जो राजधानी से लगभग 220 किलोमीटर (135 मील) दक्षिण में है, जमीन के ऊपर और नीचे की लैब्स का मिक्स है, जहां ईरान का ज़्यादातर यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता था. युद्ध से पहले, IAEA ने कहा था कि ईरान एनरिच करने के लिए वहां एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करता था. माना जा रहा है कि पिछले जून में जब पूरे कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था, तब कुछ मटीरियल वहीं मौजूद था.