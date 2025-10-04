ट्रंप को बड़ा झटका...GAZA प्लान पर पाकिस्तान ने चली उलटी चाल, शांति पुरस्कार की मांग के बाद 'पीठ में घोंपा छुरा'

Nobel Peace Prize: पाकिस्तान अमेरिका के 20 सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव से पीछे हट गया है. बता दें कि, यह वहीं पाकिस्तान है जिसने कुछ समय पहले Donald Trump के लिए नोबल शांति पुरस्कार की मांग की थी. पाक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने औपचारिक रूप से देश को इस प्रस्ताव से अलग करते हुए बयान दिया है.

क्या था डार का बयान?

पाक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि, यह दस्तावेज हमारा नहीं है और इसमें हमारे मूल मसौदे में बदलाव किए गए हैं. डार ने संसद में यह बयान दिया जिससे पाकिस्तान इस प्रस्ताव से आधिकारिक तौर पर दूरी बनाने वाला पहले देश बन गया है. हालांकि इस प्रस्ताव को हमास ने मंजूरी दे दी है.

यह भी पढ़ें: 'गाजा प्लान ठुकराया तो तबाही मचा देंगे...', हमास को वार्निंग के साथ इजरायल को भी दिया अल्टीमेटम, क्या खत्म हो गया युद्ध?

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान ने क्यों किया किनारा?

पाकिस्तान के इस सख्त रूख के पीछे पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की मंजूरी है. सेना नहीं चाहती कि इस योजना को किसी भी तरह से अमेरिका या इजराइल के फायदे को सही ठहराने वाला माना जाए. जानकारों का कहना है कि, पाकिस्तान ने ये कदम देश की घरेलू राजनीति और धार्मिक दबाव की वजह से लिया है. पाकिस्तान के अंगर बैठे कट्टरपंथी और फिलिस्तीनी समर्थक हर उस योजना का विरोध कर रहे हैं जिसमें हमास से हथियार छिनने या इजराल तो मान्यता देने जैसी बात शामिल हों.

यह भी पढ़ें: यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला...गैस ठिकानों पर दागीं 35 मिसाइलें, जेलेंस्की ने कहा- 'ये बहुत घिनौना है'

क्या है पाकिस्तान का संदेश?

अपने इस फैसले से पाकिस्तान ये संदेश देना चाहता है कि, वह मुस्लिम देशों की एकजुटता से अलग नहीं हो रहा है और वह मुस्लिमों के लक्ष्य को बेच नहीं रहा है. हालांकि भले ही पाकिस्तान खुलेआम इस प्रस्ताव को खारिज कर रहा है लेकिन पर्दे के पीछे वह अमेरिका और अरब देशों के साथ बातचीत जारी रखेगा.