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Hindi Newsदुनियाअमेरिका का संदेश लेकर अचानक जंगी वर्दी में ईरान पहुंचे मुनीर, मोजतबा को मनाने में क्या कामयाब होगा पाकिस्तान?

अमेरिका का संदेश लेकर अचानक जंगी वर्दी में ईरान पहुंचे मुनीर, मोजतबा को मनाने में क्या कामयाब होगा पाकिस्तान?

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अचानक ईरान पहुंचे हैं. वह वर्दी में ही तेहरान पहुंच गए. बताया गया कि मुनीर अमेरिका का संदेश लेकर ईरान पहुंचे हैं. अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं. यूएस और ईरान के बीच जारी जंग के दौरान यह पहला मौका है जब आसिम मुनीर ने तेहरान की यात्रा की है. मुनीर के साथ पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी ईरान पहुंचा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:59 PM IST
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मुनीर पहुंचे ईरान.
मुनीर पहुंचे ईरान.

Munir in Iran: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं. इस बीच पाकिस्तान के सेना चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं. मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत बनकर ईरान पहुंचे हैं, जहां पर वह यूएस का प्रस्ताव रखेंगे. हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि था कि एक से दो दिनों में दूसरे दौर की वार्ता शुरू होगी. 

दरअसल, ईरान के सरकारी मीडिया ने बुधवार (15 अप्रैल) को बताया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का प्रस्ताव (संदेश) लेकर तेहरान पहुंचा है. हैरान करने वाली बात है कि मुनीर की यह ईरान यात्रा अचानक हुई है और वह जंगी वर्दी में ही तेहरान पहुंच गए. 

ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता 

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की शांतिवार्ता हुई थी. हालांकि, उस वक्त कोई निष्कर्ष नहीं निकला. अब दोनों देश अगले दौर की वार्ता के लिए आगे बढ़ रहे हैं. इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक दो दिनों में फिर से पाकिस्तान में ही आगे की वार्ता होगी. ट्रंप ने इस दौरान कहा था कि इस बात की अधिक संभावना है कि हम वापस वहीं (पाकिस्तान) जाएंगे. 

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जंगी वर्दी में ही ईरान पहुंचे मुनीर 

पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर जंगी वर्दी में ईरान पहुंचे हैं, तेहरान के एयरपोर्ट पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है. अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए एक सही समय तय करने की आवश्यकता है. इसके साथ ही संघर्ष विराम से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा करने की जरूरत है. 

पहली बार ईरान पहुंचे पाक आर्मी चीफ 

गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और जारी शांति प्रयासों के बीच पहली बार पा के आर्मी चीफ ईरान पहुंचे हैं. वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच अस्थायी सीजफायर लागू है, जिसकी मियाद 21 अप्रैल को समाप्त हो रही है. दोनों देशों के बीच 15 दिन के अस्थायी सीजफायर पर बात बनी थी. 

यह भी पढ़ें: होर्मुज में चीन का जहाज अमेरिका के 10,000 सैनिकों को कैसे चकमा दे गया? पता चला पूरा खेल

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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