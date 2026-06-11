/ब्रिटेन में पाकिस्तानी युवक की घिनौनी हरकत, 18 साल की लड़की से रेप किया, फिर पूछा शर्मनाक सवाल

Pakistan Crime In UK: ब्रिटेन में पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के लड़कियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं. वहीं इस बीच नॉटिंघमशायर के एक पार्क में 18 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में एक पाकिस्तानी शरणार्थी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है. दोषी का नाम शेराज मलिक है. उसने बीते साल 29 जून 2025 को सटन इन ऐशफील्ड के सटन लॉन पार्क में पीड़िता पर हमला किया था. मलिक के साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने भी पीड़िता का बलात्कार किया था, हालांकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.
'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की पार्क में अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रही थी कि तभी मलिक और कुछ अन्य पुरुष वहां आए और उनके साथ शामिल हो गए. कोर्ट को बताया कि गया कि लड़की के दोस्त ने मलिक और उसके दोस्तों से लड़की की देखभाल करने के लिए कहा और वह अपने दूसरे दोस्त से मिलने चला गया. 'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान मलिक के ग्रुप में से एक शख्स शौचालय के बहाने लड़की को सुनसान जगह लेकर चला गया. वहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. मामले को लेकर पर्सिक्यूशन काउंसिल निकोलस कोर्सेलिस केसी ने पहले अदालत को बताया था,' आरोपी ने फिर उसके साथ यौन संबंध बनाने का फैसला किया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने बलात्कार करते हुए उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया.'
'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद मलिक ने घिनौने तरीके से उससे पूछा कि क्या तुम्हें इसमें मजा आया. 'BBC'के मुताबिक, 28 साल का आरोपी पहले सटन इन ऐशफील्ड के बाथ स्ट्रीट में रहता था. उसने दावा किया था कि यौन संबंध सहमति से बने थे, लेकिन जनवरी 2026 में बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में जूरी ने उसे बलात्कार के 2 मामलों में दोषी पाया.' मलिक के खिलाफ सजा की घोषणा गुरुवार ( 11 जून 2026) को की गई.
'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान जज साइमन ऐश केसी ने कहा कि मलिक ने कमजोर महिला पर हमला किया, ये जानते हुए भी की वह नशे में थे और रात के समय उन लोगों के साथ पार्क में अकेली रह गई थी, जिन्हें वह नहीं जानती थी. इतना ही नहीं आरोपी ने हमले के बाद बार -बार लड़की के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया. जज ने कहा कि मलिक ने सजा सुनाते समय पश्चाताप के बदले लड़की के प्रति गुस्सा दिखाया. नॉटिंघमशायर पुलिस ने कहा कि मामले को लेकर दूसरे संदिग्ध की तलाश जारी है.