/ब्रिटेन में पाकिस्तानी युवक की घिनौनी हरकत, 18 साल की लड़की से रेप किया, फिर पूछा शर्मनाक सवाल

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की पार्क में अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रही थी कि तभी मलिक और कुछ अन्य पुरुष वहां आए और उनके साथ शामिल हो गए. कोर्ट को बताया कि गया कि लड़की के दोस्त ने मलिक और उसके दोस्तों से लड़की की देखभाल करने के लिए कहा और वह अपने दूसरे दोस्त से मिलने चला गया. 'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान मलिक के ग्रुप में से एक शख्स शौचालय के बहाने लड़की को सुनसान जगह लेकर चला गया. वहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया. मामले को लेकर पर्सिक्यूशन काउंसिल निकोलस कोर्सेलिस केसी ने पहले अदालत को बताया था,' आरोपी ने फिर उसके साथ यौन संबंध बनाने का फैसला किया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने बलात्कार करते हुए उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया.'