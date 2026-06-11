Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /ब्रिटेन में पाकिस्तानी युवक की घिनौनी हरकत, 18 साल की लड़की से रेप किया, फिर पूछा शर्मनाक सवाल

ब्रिटेन में पाकिस्तानी युवक की घिनौनी हरकत, 18 साल की लड़की से रेप किया, फिर पूछा शर्मनाक सवाल

Pakistani Physical Assault British Woman: ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी असाइलम सीकर ने पार्क में बैठी एक 18 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी मलिक के साथ और भी पुरुष शामिल थे. आरोपी को सजा सुना दी गई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 11, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:46 PM IST
ब्रिटेन में पाकिस्तानी युवक की घिनौनी हरकत, 18 साल की लड़की से रेप किया, फिर पूछा शर्मनाक सवाल

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UK में पाकिस्तानी युवक की घिनौनी हरकत, पहले लड़की से रेप किया, फिर पूछा शर्मनाक सवाल
World News4 min ago
2
lifestyle11 min ago
3
DNA17 min ago
4
PoK protest26 min ago
5
Haryana Rain27 min ago