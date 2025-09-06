PAK के महाविनाश का बना योग? मुझे अंधेरे नजर आते हैं... पाकिस्तानी 'बाबा वेंगा' की खौफनाक भविष्यवाणी डरा रही

Pakistani Nostradamus Samih Khan: पाकिस्तान के अंत की तारीख लिख दी गई है और ये तारीख किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तानी बाबा वेंगा यानी भविष्यवक्ता ने लिखी है. जिसने अपनी सबसे नई भविष्यवाणी में दावा किया है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल लाने वाले हैं. इस दौरान पाकिस्तान पर चारों तरफ से हमले होंगे. कहीं कुदरत कहर बरपाएगी तो कहीं विद्रोहियों की फौज सिर उठाएगी. दावा है कि शनि की साढ़ेसाती से पाकिस्तान का विनाश तय है.

मुझे अंधेरे नजर आते हैं और...

पाकिस्तानी बाबा वेंगा ने कहा, 'अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे अंधेरे नजर आते हैं. मुझे कर्फ्यू जैसे हालात नज़र आते हैं. मुझे जंगी की सूरत-ए-हाल नज़र आती है'.

पाकिस्तानी बाबा वेंगा ने कहा, 'मैंने कहा था 2025 के सेकंड हाफ से ये झड़पें इन चीजों की शुरुआत हो जाएगी. हमें डे-टू-डे अपनी हिफाजत मांगनी है, हमें डे-टू-डे अपनी आसानी मांगनी है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग छोड़ दें, पता नहीं किसे जिंदगी ने कितना मौका देना है.

पाकिस्तान पर पहाड़ टूटेगा?

या पाकिस्तान में एटम बम फूटेगा?

पाकिस्तान बाढ़ में बह जाएगा?

या बंजर होकर रह जाएगा?

इन सवालों ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है. वजह है पाकिस्तान की बाबा वेंगा जिन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं. सामिह खान नाम की नजूमी ने अपने भविष्यवाणी में क्या कहा, ये आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि क्यों पाकिस्तानी के लोग इनकी कयामत वाली भविष्यवाणी से डरे हुए हैं, मानो पाकिस्तान के खंड-खंड हो जाने के संकेत नजर आ रहे हैं.

'बाबा वेंगा' की खतरनाक भविष्यवाणी

खान ने अपनी भविष्यवाणी में कहा, 'ऐसा दिन नहीं गुजर रहा है बल्कि ऐसा घंटा नहीं गुजर रहा हो, जिसमें कोई ना कोई अफसोसनाक ख़बर नहीं आ रही हो. केपीके टूट रहा है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो आजादी चाहते हैं. बलोच अलगाववादियों ने हीनेभर से कब्जा किया है, फौज वहां जा नहीं सकती है. बन्नू में फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, छह जवान उसमें शहीद हुए. यानी हालात बद से बदतर होते जा रहे, रोटी लोगों को मिल नहीं रही है.

चारों प्रांत तबाह

सोचिए, सामिह खान पाकिस्तान के जिस अंत की भविष्यवाणी की है. उसके संकेत पाकिस्तान में नजर भी आने लगे हैं. बलोचिस्तान से लेकर खैबर-पख्तुनख्वा तक, गिलगित-बाल्टिस्तान से लेकर PoK हर सूबे में असंतोष बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सुकून में था मगर उसे भी बाढ़ ने तबाह कर दिया है. बस ऐसे भयानक माहौल में सामिह खान ने जैसी भविष्यवाणी की है उससे पाकिस्तानियों की टांगें कांपने लगी हैं.

पाकिस्तानी नॉस्कत्रेदमस यानी सामिह खान ने कहा, 'अल्लाहताला सबको अपनी अमान में रखे, महफूज़ रखें, मैं तो आपके थ्रू कहना चाहूंगी सोने से पहले कलमा पढ़कर सोएं. सुबह उठ के पढ़ लें. अल्लाह बहुत सारी चीजों से हमें बचाएंगे. हमें दिन-ब-दिन अपनी हिफाजत भी मांगनी है. हमें दिन-ब-दिन अपनी आसानी मांगनी है'.

राहू-शनि की गणना

पाकिस्तान की ये नजूमी कहती है कि अभी मुल्क में हो रही घटनाएं तो महाविनाश का सिर्फ टेलभर भर है. राहू-शनि की गणना बताती है पाकिस्तान अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है. चौंकाने वाली बात ये है कि सामिह खान की इस भविष्यवाणी से डरने की पाकिस्तानियों के पास कई वजह हैं.

पहली वजह-सामिह खान ने ही सबसे पहले पाकिस्तान में कोरोना की भविष्यवाणी की थी.

दूसरी वजह-सामिह खान ने 2021 में इमरान खान के जेल जाने की भविष्याणी कर दी थी.

तीसरी वजह- 6 महीने पहले बता दिया था कि पाकिस्तान में कुदरती आफत आने वाली है.

नतीजा सबके सामने है पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास की सबसे भयंकर बाढ़ झेल रहा है. लेकिन सामिह खान की मौजूदा राहू-शनि वाली थ्योरी कितनी सही है, कितनी गलत ये तो भविष्य बताएगा. मगर एक बात हर पाकिस्तानी बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर है.

सर्वनाश की 'भविष्यवाणी'

एक तरफ कुदरती आफत का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है. खैबर पख्तुनख्वां हो, पंजाब हो या सिंध हो और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी रोज-ब-रोज बढ़ रही है. हालात पाकिस्तान में सिर्फ बलोचिस्तान या खैबर पख्तुनख्वां के खराब नहीं हैं, पंजाब में रहने वाले भी जिन्नालैंड से ऊब चुके हैं. पाकिस्तान के हुक्मरान अय्याशी कर रहे हैं. मरियम और शहबाज शरीफ विदेश घूम रहे हैं और मुल्क की 12 करोड़ से ज़्यादा अवाम गरीबी रेखा के नीचे दिन काट रही है. जिनके पास पैसे हैं वो धड़ाधड़ मुल्क छोड़ रहे हैं. जो मजबूर हैं उन्होंने तबाह होते पाकिस्तान को ही अपनी तकदीर मान लिया है.

तारीख नहीं बताई

आपको बता दें कि पाकिस्तानी नजूबी सामिह खान ने पाकिस्तान के सर्वनाश का कोई दिन-तारीख तय नहीं किया है. मगर इतना जरूर बताया है कि पाकिस्तानी मौजूदा वक्त को ही अपना गोल्डन पीरियड समझ लें. क्योंकि यहां से पाकिस्तान का ग्राफ लगातार गिरता चला जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपना अस्तित्व बचाने के लिए घुटनों पर आ जाएगा. जिसके संकेत अभी से साफ दिखाई दिख रहे हैं. पाकिस्तान तिल-तिलकर तम तोड़ रहा है और हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.