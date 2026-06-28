/WATCH: सऊदी से यूरोप तक कसा शिकंजा, विदेशी जेलों में बंद 23 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी; डिपोर्ट करने की तैयारी

सऊदी, यूएई, कतर और ओमान जैसे मुस्लिम देशों में पाकिस्तानी भर-भर कर अपने मुल्क की इज्जत उछाल रहे हैं. कहीं चोर-डकैत बनकर, तो कहीं भिखारी बनकर. लेकिन अब इन पाकिस्तानियों के टारगेट पर यूरोप है. जहां पाकिस्तानी मूल के लोग विदेशी महिलाओं और लड़कियों को निशाना बना रहे हैं. उनका शारीरिक शोषण करके उन्हें ड्रग्स के धंधे में धकेल रहे हैं.
अब ऐसे लोगों पर आए दिन तमाम गैरतमंद पाकिस्तानी लोग अपनी कौम पर लानत भेज रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाली अवाम विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी लोगों की करतूतों से शर्मसार है. ऐसा इसलिए है क्योंकि, अब तक पाकिस्तानी दुनिया में भीख मांगने के लिए मशहूर थे.
मगर अब विदेशों में रहने वाला पाकिस्तानी हत्या, लूट, ड्रग्स की तस्करी और चोरी के साथ रेप और शारीरिक शोषण जैसी घिनौनी वारदातों को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं.
आपको बताते चलें कि जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक आपराधिक मामले में कई विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था. कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि उसमें पाकिस्तानी मूल के लोग भी थे. जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किए गए जिन लोगों को पकड़ा गया था वो जर्मन महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे. उन आरोपियों का ताल्लुक ड्रग्स तस्करी के रैकेट से भी था और ये महिलाओं को ड्रग रैकेट से जोड़ने में जुटे थे.
दावा ये भी किया जा रहा है कि इन पाकिस्तानी क्रिमिल्स को डिपोर्ट भी किया जा सकता है. बस जहां इसी बात से पाकिस्तानी भड़के हुए हैं. हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इस मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है.
समा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, '23 लाख जो हैं वो सब ऐसे ही नहीं हैं. उनमें हर किस्म के वारदातिए हैं. हजारों की तादाद में भिखारी हैं. हालांकि उनमें से कुछ नेक पेशों में हैं. मैं एलोबेरैट नहीं करना चाहता. गलत हो रहा है, तो उनका हक बनता है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट करें. पहले पाकिस्तानी गलत कामों में मशरूफ नहीं होते थे. अब 23 लाख में दो-चार हजार या दस हजार डिपोर्ट हो जाएं तो इसमें परेशान होने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
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We have exported thousands.........
Credits- Samaa Tv pic.twitter.com/1d4O0S3zxX
— Pak Un Fans (@fansofpakuntold) May 24, 2026
पाकिस्तान से निकले जाहिल और क्रिमिनल पूरी दुनिया में जिन्नालैंड का नाम बदनाम कर रहे हैं. जर्मनी वाला केस कोई पहला मौका नहीं है. इससे पहले ब्रिटेन के लाखों लोग पाकिस्तानी नागरिकों पर इस तरह के आरोप लगा चुके हैं.
साल 2025 में एक आकड़ा पाकिस्तान की सरकार ने खुद जारी किया था. जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान के करीब 23,000 से ज्यादा लोग दुनियाभर में दुष्कर्म, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और धोखाधड़ी समेत विभिन्न अपराधों में जेल की सलाखों के पीछे बंद है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 2025 में पाकिस्तानी संसद में एक सवाल के जवाब में देते हुए कहा था कि विदेश की जेलों में कुल 23,456 पाकिस्तानी नागरिक बंद हैं, जिनमें से 12,156 सऊदी अरब में हैं.
जहां सऊदी अरब में पाकिस्तानी क्रिमिनल्स की तादाद 12156 है.
तो वहीं UAE में करीब 5292 पाकिस्तानी अपराधी जेलों में बंद है.
चीन में पाकिस्तानी कैदियों की तादाद करीब 400 के आसपास है.
वहीं बहरीन में ये आंकड़ा 450 से भी ज्यादा है.
इसके अलावा ओमान भी भी 309 पाकिस्तानी सलाखों के पीछे है.
जाहिर है कि जैसा खुद ख्वाजा आसिफ के समा टीवी को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि बीते 15 सालों में इस्लामिक मुल्कों से भगाए गए पाकिस्तानी लोगों का टारगेट यूरोप बन चुका है. अब आंकड़े बताते हैं कि यूरोप की हर दूसरी वारदात में कोई न कोई पाकिस्तानी मूल का नागरिक जरूर होता है. यानी ऐसे आपराधिक पाकिस्तानियों की घर वापसी करवाने की तैयारी की जा रही है, उन्हें फिर से पाकिस्तान भेजा जा रहा है.