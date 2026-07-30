/पाकिस्तानी अदालत का अनोखा फरमान! जिसने अगवा किया उसी को सौंप दी बच्ची; आरोपी ने ईसाई से बना दिया मुसलमान?

Child Marriage Pakistan: पाकिस्तान से सामने आए एक मामले ने मानवाधिकार संगठनों को चिंतित कर दिया है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के फैसलाबाद की एक अदालत ने 13 साल की ईसाई लड़की की कस्टडी उसी मुस्लिम शख्स को सौंप दी है, जिसपर लड़की के अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन कराने और शादी करने का आरोप लगा है.
इस बात की जानकारी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हवाले से दी गई है. रिपोर्ट्स बताती है कि 'वॉयस फॉर जस्टिस' संगठन के चेयरमैन जोसेफ जॉनसेन ने दावा किया कि यह फैसला ऐसे समय पर सुनाया गया, जब लड़की की उम्र पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश से मेडिकल टेस्ट होना बाकी था.
'क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल' की रिपोर्ट के अनुसार, फैसलाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंज जज राणा सोहेल ने नाबालिग अंबर नदीम का हलफनामा स्वीकार कर लिया है. इस हलफनामे में लड़की की ओर से कहा गया कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को अपनाया गया और मर्जी से ही मोहसिन लियाकत से शादी की थी. इतना ही नहीं, लड़की ने यहां तक कहा कि उसका अपहरण हुआ ही नहीं था. इस हलफनामे के आधार पर कोर्ट ने आरोपी मोहसिन लियाकत को जमानत भी दे दी.
इसी रिपोर्ट के अनुसार, जोसेफ जॉनसेन की ओर से बताया गया कि पहले अंबर ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान दिया था कि आरोपी के परिवार ने उसपर बालिग होने का झूठा दावा करने का दबाव बनया था. बाद में कोर्टरूम वह पीड़िता का बयान बदल गया.
हालांकि, आरोपी पक्ष की ओर से धर्म परिवर्तन और शादी का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश किया गया था. इसके अनुसार, लड़की का जन्म 2008 में हुआ था. लेकिन हैरानी इस बात की है कि उसके माता-पिता की शादी 2012 में हुई थी. इसी विरोधाभास के बाद से दस्तावेजों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
दस्तावेज में हुए इन विसंगतियों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट ने लड़की की उम्र पता लगाने के लिए मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था. वहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है उसके शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था. मेडिकल टेस्ट होने और उसकी रिपोर्ट आने से पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.
पाकिस्तान से सामने आए इस मामले ने मानवाधिकार संगठनों की चिंता को बढ़ा दिया है. इस पूरे प्रकरण पर मानवाधिकार संगठनो ने सवाल खड़े किए हैं. सवाल है कि आखिर मेडिकल जांच पूरी होने से पहले आखिर कैसे सेशंस कोर्ट ने पीड़िता की कस्टडी को आरोपी को सौंप दिया? इतना ही नहीं कैसे आरोपी को जमानत दे दी.
गौरतलब गै कि इसी महीने यूरोपीय संसद की ओर से भी पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की नाबालिग लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह की घटनाओं की निंदा की गई और फिर प्रस्ताव पारित किया गया था.
इसी प्रस्ताव में 13 साल की ईसाई लड़की मारिया शहबाज के मामले का उल्लेख भी किया गया, जिसे मार्च 2026 में कथित रूप से अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के लिए मजबूर किया गया था.
यूरोपीय संसद ने मांग करते हुए कहा कि पीड़िता को कानूनी सहायता, परिवार को मिलने का अधिकार के साथ मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए.
बता दें कि यूरोपीय संसद ने साल 2025 के संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में शादी के लिए जरिए जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार होने वाली महिलाओं और लड़कियों में करीब 75 प्रतिशत हिंदू और 25 फीसदी ईसाई लड़कियां शामिल रहीं.