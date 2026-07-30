Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पाकिस्तानी अदालत का अनोखा फरमान! जिसने अगवा किया उसी को सौंप दी बच्ची; आरोपी ने ईसाई से बना दिया मुसलमान?

पाकिस्तानी अदालत का अनोखा फरमान! जिसने अगवा किया उसी को सौंप दी बच्ची; आरोपी ने ईसाई से बना दिया मुसलमान?

पाकिस्तान में एक 13 साल की लड़की की कस्टडी उसी शख्स को दे दी गई, जिसपर नाबालिग का अपहरण करने का आरोप लगा था. हैरान करने वाली बात है कि ये आदेश फैसलाबाद की एक अदालत ने दिया था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 30, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:51 PM IST
पाकिस्तानी अदालत का अनोखा फरमान! जिसने अगवा किया उसी को सौंप दी बच्ची; आरोपी ने ईसाई से बना दिया मुसलमान?
Image Credit: AI

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नेपाल में भड़की हिंसा! एक युवक की मौत के बाद भारत सीमा से लगे 3 जिलों में कर्फ्यू
nepal violence6 min ago
2
delhi yamuna water6 min ago
3
Hockey9 min ago
4
Uttarakhand17 min ago
5
Delhi News18 min ago