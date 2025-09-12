पाकिस्तानी डॉक्टर का शर्मनाक कांड! ऑपरेशन थियेटर में बेहोश मरीज छोड़ नर्स के साथ मनाई रंगरलियां, फिर...

UK News: ब्रिटेन मेंपाकिस्तानी मूल के एक डॉक्टर ने एक मरीज को सर्जरी के बीच में छोड़कर ऑपरेशन थिएटर में एक नर्स के साथ यौन संबंध बनाने की बात कबूल की है. 44 साल के डॉ. सुहैल अंजुम ग्रेटर मैनचेस्टर के टेमसाइड जनरल अस्पताल में कार्यरत थे.
ब्रिटेन से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो बेहद ही हैरान करने वाला है. यहां एक पाकिस्तानी मूल के सीनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन के बीच में ही मरीज को छोड़ दिया और पास के कमरे में जाकर एक नर्स के साथ यौन संबंध बनाया. इस घटना ने मेडिकल डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है.
ये मामला ग्रेटर मैनचेस्टर का है, जहां एक मेडिकल ट्रिब्यूनल को बताया गया कि 44 साल के डॉ. सुहैल अंजुम ने सर्जरी के दौरान मरीज को बीच में ही छोड़ दिया. उस दिन उन्हें पांच ऑपरेशन ड्यूटी मिली थी.लेकिन, तीसरे ऑपरेशन के दौरान उन्होंने आराम करने के लिए छुट्टी ले ली और सर्जरी की जिम्मेदारी दूसरी नर्स को सौंप दी. इसके बाद वे दूसरे ऑपरेशन रूम में चले गए जहां उन्हें एक सहकर्मी (जिसका नाम नर्स सी) था उसके संबंध बनाया.
एक स्क्रब नर्स ने ट्रिब्यूनल को बताया कि जब वो उपकरण लेने के लिए ऑपरेशन थिएटर में गई तो उसने डॉक्टर और नर्स को आपत्तिजनक हालत में देख लिया. रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. सुहैल अंजुम अपनी पैंट ठीक कर रहे थे और नर्स C की पैंट घुटनों तक खिसकी हुई थी और उसकी अंडरवियर दिखाई दे रही थी. इस घटना की तुरंत शिकायत की गई. वहीं, पूछताछ में डॉ. सुहैल अंजुम ने कबूल किया कि उन्होंने नर्स के साथ यौन संबंध बनाए थे. जबकि मरीज बेहोश अवस्था में ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था.
सुनवाई के दौरान डॉ. सुहैल अंजुम ने कहा कि वह अपने काम को लेकर 'बहुत जुनूनी' हैं, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस समय वो काफी परेशान थे. क्योंकि उनकी पत्नी को मेंटल ट्रॉमा से गुज रही थीं. डॉक्टर ने ट्रिब्यूनल को बताया कि, 'यह एक हैरान करने वाली घटना थी. मैं बयां नहीं कर सकता कि यह मेरे लिए कितनी शर्मनाक बात है.मुझे सचमुच खेद है और मैं शर्मिंदा हूं और अपने व्यवहार की गंभीरता को पूरी तरह समझता हूं.' अंजुम ने 2024 में एनएचएस ट्रस्ट छोड़ दिया और अब पाकिस्तान लौट गए हैं.