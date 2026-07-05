/PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK फोर्स ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत और कई घायल; मैदान में जुटे थे 40 हजार लोग

JAAC Protest in PoJK: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी फोर्स की ओर से जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली पर अंधाधुंध फायरिंग की गई. JAAC ने यहां तक दावा किया है कि इस प्रदर्शन में कम से कम 40 हजार लोग मौजूद थे.
दरअसल, जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बताया कि अब्बासपुर के सरदार गुलाम हुसैन खान स्पोर्ट्स स्टेडियम में करीब 40 हजार लोग उपस्थित थे और वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान पाकिस्तानी फोर्स ने लोगों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी.
JAAC ने आरोप लगाया कि डुडियाल के एएमबी इलाके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था. इसी दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बिना किसी ठोस कारण के ही गोलीबारी शुरू कर दी. इसमें कई लोग घायल हुए हैं. हालांकि, घायलों की वास्तविक संख्या अभी बाहर नहीं आ सकी है. वहीं, इस घटना पर अभी पाकिस्तानी प्रशासन की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, JAAC ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है. JAAC के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, प्रशासनिक विफलताओं और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर चल रहा है. JAAC की ओर से गिरफ्तार किए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को तुरंत छोड़ने की मांग की जा रही है.
पीओके में चल रहे इस प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है. सबसे खास बात है कि इस प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की भी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है. विरोध कर रहे संगठन का दावा है कि रावलकोट और चक की महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही हैं. संगठन ने दावा किया कि प्रशासन के दबाव के बावजूद कोई भी पीछे नहीं हट रहा है.
एक बयान में जेएएसी की ओर से दावा किया गया कि शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद पूरे पीओजेके में तनाव बढ़ा है. संगठन ने सोशल मीडिया मीडिया पर रीलीज शौकत मीर अभियान चलाया है, जिसके तहत लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई है.
JAAC ने सोशल मीडिया पर PoK के 10 जिलों में अनुमानति आबादी का भी आंकड़ा जारी किया है. जिसके अनुसार, यही सभी जिलों से केवल 50 हजार लोग ही प्रदर्शन में शामिल हों, तो कुल संख्या पांच लाख तक पहुंच सकती है.
जेएएसी की ओर से लोगों से सफेद झंडे के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के साथ अनुशासन बनाए रखने की अपील की है. संगठन का कहना है कि हम दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रदर्शन केवल बुनियादी अधिकारों की मांग के लिए नहीं है.
पाकिस्तानी फोर्स की ओर से की गई गोलीबारी को लेकर तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बताया कि इसमें एक शख्स की मौत हो गई है.इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. PTI की PoJK यूनिट ने कहा कि बुनियादी अधिकारों की मांगों के समर्थन में और रावलकोट में चल रहे धरने के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन जारी हैं.
इन सबके बीच सोशल मीडिया पर JAAC के प्रमुख का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह पाकिस्तानी सरकार के जुल्म, आटे-राशन की भारी किल्लत और बदहाली का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर के लोगों को आवाज लगा रहे हैं.
भारी भीड़ के बीच उनको कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं मेंढर, पुंछ, राजौरी और डोडा के लोगों से अपील करता हूं. हमारे इस हिस्से में राशन और दवाइयों की भारी कमी हो गई है. हमें आपकी मदद चाहिए, प्लीज हमारी मदद के लिए आगे आइए.
इतना ही नहीं, जेएएसी नेता ने दोनों देशों के बीच की सीमा को ही खत्म करने की बात तक कह दी. उन्होंने बॉर्डर के उस पार (भारतीय हिस्से में) रहने वाले लोगों को संदेश दिया और कहा कि हम इस सीजफायर की लाइन को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं. इसके लिए हमें आपका साथा चाहिए.
इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि PoJK के लोगों को कमजोर समझने की भूल न करें. अगर किसी को लगता है कि हम कमजोर हैं, तो वह गलतफहमी में है. (ANI)