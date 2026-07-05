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PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK फोर्स ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत और कई घायल; मैदान में जुटे थे 40 हजार लोग

पाकिस्तान में जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से चल रहे प्रदर्शन पर पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की है. इस गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. प्रदर्शन में कम से कम 40 हजार लोग मौजूद थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 05, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:12 PM IST
PoK में प्रदर्शनकारियों पर PAK फोर्स ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत और कई घायल; मैदान में जुटे थे 40 हजार लोग

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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