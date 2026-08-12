/इमरान खान अब हमारे बीच नहीं रहे...! Dawn, GEO News, CNN में काम कर चुके पत्रकार के दावे से मची खलबली

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है. यह दावा एक पाकिस्तानी पत्रकार ने किया है, जो इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का बहुत करीबी माना जाता है. हालांकि पत्रकार साथ ही यह भी दावा कर रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर सकता. जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के परिवार का भी आरोप है कि उन्हें, पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है.
पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत को एक वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है,'यह हमारी रिपोर्टिंग है. हमने GHQ (पाकिस्तान सेना का हेडक्वॉर्टर) में मौजूद सीनियर अफसरों से बात की है. कम से कम तीन अफसरों का यही मानना है.' पत्रकार वीडियो में आगे कहता है,'यह उनकी ज़ाती (व्यक्तिगत) राय है. उन्होंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा है, इसलिए यह तसदीक नहीं है, लेकिन जब आप GHQ के अंदर बैठे होते हैं, तो आप क्वेटा कैंटोनमेंट, किसी फ्रंटियर कॉर्प्स की चौकी या वजीरिस्तान में नहीं बैठे होते. आप रावलपिंडी में, सेना के हेडक्वॉर्टर के अंदर बैठे होते हैं.'
Senior Pakistani journalist Wajahat S. Khan’s explosive claim that three senior Pakistani Army officers fear Imran Khan may have died inside prison and that the military leadership is concealing the truth.@WajSKhan pic.twitter.com/5s0CYcJzI6
— Nighat Abbas (@Nighat_Abbass) August 12, 2026
वजाहत वीडियो में आगे कहते हैं,'इन तीन सीनियर GHQ अफसरों ने अलग-अलग तरीके से यह बात कही है कि इमरान खान अब हमारे बीच नहीं हैं. उनका मानना है कि इमरान खान शायद जेल में नहीं रहे और यही वजह हो सकती है कि पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख उन्हें देश के बाकी लोगों से दूर रख रहे हैं. यह गंभीर मामला है. मैं उम्मीद करता हूं कि यह सच नहीं है. अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है.'
दावा करने वाले पत्रकार का पूरा नाम वजाहत सईद खान है. वो पाकिस्तान के मशहूर मल्टीमीडिया और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हैं. अकसर उन्हें पाकिस्तानी फौज, देश की अंदरूनी राजनीति, सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों पर बड़े-बड़े खुलासे करते हुए देखा जा सकता है. वजाहत ने Geo News, Dawn News, CNN और NBC News जैसे बड़े मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उनको लेकर यह भी कहा जाता है कि वो इमरान खान की पार्टी PTI के करीबी हैं और जब इमरान खान सत्ता से हटे थे तो, कई लोगों की तरह उन्हें भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था.
इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे. हालांकि 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, उनके खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे उनकी सरकार गिर गई. सरकार गिरने के बाद नई सरकार और पाकिस्तानी सेना के साथ उनका टकराव लगातार जारी रहा. उनके ऊपर कई केस दर्ज किए गए.
9 मई 2023 को इमरान खान को Al-Qadir Trust मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया. उनपर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए एक कारोबारी से जुड़े मामले में अरबों रुपये की जमीन/फायदे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया. इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी आरोपी बनाया गया था. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने में हिंसा भड़क गई. इस दौरान हिंसा करने वाले लोगों ने सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया था.
इसके बाद इमरान खान को 4 अगस्त 2023 को एक बार फिर गिरफ्तार किया और इसके बाद से ही वो जेल में कैद हैं. 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में इमरान खान को मुजरिम करार दिया गया और 3 साल की सजा सुनाई गई. आरोप था कि प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें मिले सरकारी तोहफों को उन्होंने नियमों के खिलाफ कम कीमत पर खरीदा और बाद में बेचा.