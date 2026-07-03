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बिजनेस के बहाने पाकिस्तान बुलाकर विदेशी महिलाओं का किया गैंगरेप, गिरफ्तार हुआ डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार

Pakistan Foreigner Women Physical Assault: पाकिस्तान में 2 विदेशी महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. दुष्कर्म के 5 आरोपियों में से एक विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार का रिश्तेदार बताया जा रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 03, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:46 PM IST
बिजनेस के बहाने पाकिस्तान बुलाकर विदेशी महिलाओं का किया गैंगरेप, गिरफ्तार हुआ डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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