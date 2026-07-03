/बिजनेस के बहाने पाकिस्तान बुलाकर विदेशी महिलाओं का किया गैंगरेप, गिरफ्तार हुआ डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार

रजा डार ने ही दोनों महिलाओं के पाकिस्तान में एंट्री के लिए बिजनेस वीजा की व्यवस्था की थी. महिलाओं के मुताबिक, 29 जून 2026 को दोनों लाहौर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें किडनैप कर लिया गया और एक मकान में ले जाकर उनका सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं पीड़िताओं का ये भी आरोप है कि उनकी रिहाई के बदले आरोपियों ने उनसे फिरौती की भी मांग की. दोनों महिलाओं ने कोर्ट में पेशी के दौरान रजा डार को मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाना. पुलिस अब मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में फरार आरोपी की भूमिका की भी जांच कर रही है.