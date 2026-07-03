/बिजनेस के बहाने पाकिस्तान बुलाकर विदेशी महिलाओं का किया गैंगरेप, गिरफ्तार हुआ डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार

Pakistan Crime News: पाकिस्तान के लाहौर में 2 विदेशी महिलाओं का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है. इसको लेकर पुलिस ने विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार के एक रिश्तेदार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपियों की पहचान मुहम्मद रजा डार, सिकंदर खान, हसन रजा और साजिद अली के तौर पर हुई है. मामले को लेकर लाहौर के एक कोर्ट ने शुक्रवार ( 3 जुलाई 2026) को चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. घटना का मुख्य आरोपी मुहम्मद रजा डार बताया जा रहा है कि. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आरोपी विदेश मंत्री इशाक डार के परिवार से ताल्लुक रखता है.
एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मामले में उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के करीबी संबंधी का रिश्तेदार सामने आया है, ऐसे में यह जांच और अधिक सावधानी के साथ की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित महिलाओं में से एक वेनेजुएला और दूसरी नीदरलैंड की नागरिक बताई जा रही है. बीते 29 जून 2026 को दोनों को अगवा कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित महिलाओं में से एक के पिता ने स्पेन से पुलिस को फोन कर अपनी बेटी के गंभीर खतरे में होने की सूचना दी.
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को सुरक्षित बरामद किया. मामले को लेकर लाहौर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ किडनैपिंग और गैंगरेप का मामला दर्ज किया. 5 में से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक अभी भी फरार है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अक्टूबर साल 2025 में दोनों विदेशी महिलाओं की मुलाकात सिंगापुर में मुहम्मद रजा डार से हुई थी. उसने दोनों को पाकिस्तान आने का न्यौता दिया था. पुलिस के अनुसार, रजा डार और दोनों महिलाएं क्रिप्टोकरेंसी के बिजनेस से जुड़े थे.
रजा डार ने ही दोनों महिलाओं के पाकिस्तान में एंट्री के लिए बिजनेस वीजा की व्यवस्था की थी. महिलाओं के मुताबिक, 29 जून 2026 को दोनों लाहौर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें किडनैप कर लिया गया और एक मकान में ले जाकर उनका सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं पीड़िताओं का ये भी आरोप है कि उनकी रिहाई के बदले आरोपियों ने उनसे फिरौती की भी मांग की. दोनों महिलाओं ने कोर्ट में पेशी के दौरान रजा डार को मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाना. पुलिस अब मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना में फरार आरोपी की भूमिका की भी जांच कर रही है.