Pakistan Youm-e-Istehsal Day: हर साल 5 अगस्त की तारीख आते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान एक सरकारी अनुष्ठान की तरह 'यौम-ए-इस्तहसाल' यानी 'शोषण दिवस' मनाता है. उर्दू भाषा में 'इस्तहसाल' महज एक साधारण शब्द नहीं है. इसका गहरा अर्थ किसी का पूरा रस निचोड़ लेने, उसे सुखा देने या किसी व्यवस्था द्वारा नागरिक को पूरी तरह से निगल जाने से है. जब कोई राज्य अपनी विफलता या शिकायत को एक आधिकारिक नाम देकर कैलेंडर पर एक दिन तय करता है, तो वह दुनिया को यह बताने की कोशिश करता है कि उसे किस रूप में देखा जाए, लेकिन अगर इस नामकरण का ध्यानपूर्वक सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए, तो यह उस राज्य के बारे में भी बहुत कुछ उजागर करता है जिसे वह छिपाने की पुरजोर कोशिश कर रहा होता है.
किसी दूसरे देश पर लगाए गए आरोप के नाम पर एक राष्ट्रीय दिवस मनाना कूटनीति का एक अनोखा पैंतरा है. दुनिया के अधिकांश राष्ट्र अपने इतिहास के उन पन्नों को याद करते हैं जहां उन्होंने खुद कुछ हासिल किया हो या सहा हो, जैसे स्वतंत्रता दिवस, विजय दिवस या राष्ट्रीय शोक, लेकिन पाकिस्तान का 'यौम-ए-इस्तहसाल' इससे बिल्कुल अलग है. यह एक ऐसा दिवस है जो किसी दूसरे देश के उस भूभाग के बारे में दावे करता है, जिस पर उसका कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है. यह स्मारक के रूप में लपेटा गया एक राजनीतिक आरोप है, जब किसी आरोप का निष्पक्ष और तथ्यात्मक परीक्षण किया जाता है, तो वह आरोप लगाने वाले के असली चेहरे को उजागर कर देता है.
पाकिस्तान का मूल दावा यह है कि अगस्त 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में पूर्ण रूप से एकीकृत करने से वहां के लोगों का 'इस्तहसाल' यानी शोषण हुआ है. किसी भी शोध विश्लेषक के लिए इस दावे को परखने का सबसे वैज्ञानिक तरीका यह है कि इसके परिणामों और जमीनी आंकड़ों का अध्ययन किया जाए. यदि किसी क्षेत्र का वास्तव में शोषण हो रहा हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होनी चाहिए, लोगों की आवाज दबाई जानी चाहिए, शैक्षणिक और प्रशासनिक संस्थाएं खोखली होनी चाहिए और युवाओं का भविष्य अंधकारमय होना चाहिए, लेकिन जब हम जमीनी आंकड़ों और आधिकारिक दस्तावेजों को देखते हैं, तो तस्वीर इसके ठीक उलट नजर आती है.
1. बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी का नया अध्याय: कश्मीर घाटी को देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़ने का ऐतिहासिक सपना अब पूरा हो चुका है. उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना के तहत नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन कर वहां वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा चुका है. 43,000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार यह नेटवर्क घाटी को हर मौसम में देश से जोड़े रखता है.
2. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना: बीते वर्षों में जम्मू-कश्मीर में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश हुआ है. आज वहां आईआईटी जम्मू, आईआईएम जम्मू, एनआईटी श्रीनगर के साथ-साथ दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) जैसी विश्वस्तरीय संस्थाएं कार्यरत हैं.
3. लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली: साल 2020 में जिला विकास परिषद (डीडीसी) के सफल चुनावों के बाद, सितंबर-अक्टूबर 2024 में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए. इसके माध्यम से स्थानीय जनता द्वारा चुनी गई सरकार को विधायी शक्तियां सौंप दी गईं.
जो क्षेत्र वास्तव में शोषित हो रहा हो, वहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल नहीं बनाया जाता और न ही वहां के युवाओं के लिए एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान खोले जाते हैं. सुरक्षा की चुनौतियां बेशक बनी हुई हैं, लेकिन आंकड़े स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि यह किसी क्षेत्र को निचोड़ने या शोषित करने का रिकॉर्ड नहीं है. पाकिस्तान ने जो आईना भारत की तरफ घुमाने की कोशिश की थी, उसमें उसका अपना चेहरा दिखाई देने लगा है.
अब एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण अभ्यास करते हैं. उसी शब्द 'इस्तहसाल' को लीजिए और पूछिए कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के किस हिस्से पर सटीक बैठता है? क्या होता है जब किसी पहाड़ी क्षेत्र के संसाधनों को निचोड़ लिया जाता है और वहां के मूल निवासियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है? इसके लक्षण बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आज PoK में दिखाई दे रहे हैं. वहां की जनता और नागरिक समितियों की रिपोर्ट के अनुसार, PoK के जल संसाधनों का इस्तेमाल करके हजारों मेगावाट बिजली पैदा की जाती है. उदाहरण के तौर पर, मंगला डैम जैसे प्रोजेक्ट्स से करीब 4,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जबकि पूरे PoK की कुल जरूरत महज 350 मेगावाट के आसपास है. इसके बावजूद, वहां के स्थानीय निवासियों को प्रतिदिन 12 से 16 घंटे की भीषण लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है और उनसे अत्यधिक दरें वसूली जाती हैं. वहां की बिजली को इस्लामाबाद और पंजाब के औद्योगिक क्षेत्रों में भेज दिया जाता है.
पिछले तीन-चार सालों में, विशेषकर 2024 से 2026 के दौरान, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) के नेतृत्व में PoJK के आम नागरिकों, व्यापारियों, वकीलों और छात्रों ने बिजली की दरें घटाने और गेहूं के आटे पर सब्सिडी बहाल करने के लिए व्यापक जन-आंदोलन चलाया. इस शांतिपूर्ण जन-आंदोलन का जवाब पाकिस्तानी हुक्मरानों ने किस तरह दिया. प्रदर्शनकारियों पर सीधा बल प्रयोग और सैन्य कार्रवाई की गई, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए, इंटरनेट और मोबाइल संचार सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया, जून 2026 में पाकिस्तान सरकार ने इस जन-आंदोलन की रीढ़ मानी जाने वाली संस्था 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' को ही आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया.
भारत के विदेश मंत्रालय ने बार-बार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे में रखे गए इन क्षेत्रों से प्राकृतिक संसाधनों की जबरन लूट और मानवाधिकारों के व्यवस्थित हनन का मुद्दा उठाया है. यदि कोई वास्तव में उस जगह की तलाश कर रहा है जहां ज़मीन के असली वारिसों को बेदखल कर उनका शोषण किया जा रहा है, तो उसे नियंत्रण रेखा (LoC) के पार देखने की जरूरत नहीं है। उसे बस 'इस्तहसाल' शब्द गढ़ने वाले हुक्मरानों के अपने पैरों के नीचे की जमीन को देखने की जरूरत है.
यह विश्लेषण अब आंकड़ों से आगे बढ़कर उस राज्य की मानसिकता की ओर रुख करता है जो ऐसे आख्यान (नैरेटिव) गढ़ता है. सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान का आरोप झूठा है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि कोई राज्य हर साल एक ऐसे आरोप के इर्द-गिर्द सरकारी आयोजन क्यों रचता है जो खुद उसी पर उल्टा पड़ता है? इसका उत्तर उस मनोवैज्ञानिक व्यवस्था में छिपा है जिसके तहत असफल संस्थाएं या राष्ट्र अपने आत्म-निरीक्षण से बचने की कोशिश करते हैं. अपने भीतर की कमियों और नाकामियों को स्वीकार करने से ज्यादा आसान होता है कि उसका दोष किसी पड़ोसी पर मढ़ दिया जाए और उससे भी आसान यह होता है कि हर साल एक निश्चित तारीख पर झंडों, नारों और सरकारी भाषणों के साथ उस दोषारोपण का ढोल पीटा जाए, ताकि वह शोर ही उसकी सच्चाई का सबूत मान लिया जाए.
जो राज्य अपने नागरिकों को बिजली, सस्ती रोटी, बेहतर रेल नेटवर्क या निष्पक्ष मतदान देने में विफल रहा हो, उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं. पहला रास्ता यह है कि वह अपनी विफलताओं को स्वीकार करे और सुधार का कठिन व धीमा काम शुरू करे. दूसरा रास्ता यह है कि वह किसी पड़ोसी देश को ढूंढे, अपनी सारी असफलताओं का ठीकरा उस पर फोड़े और इस झूठे आरोप को राष्ट्रीय सत्य की तरह पेश करे. पाकिस्तान ने हमेशा दूसरा और सस्ता रास्ता चुना है. इस रास्ते पर चलने के लिए न तो सड़कें बनाने की जरूरत होती है, न आर्थिक सुधारों की और न ही जवाबदेही की. इसके लिए सिर्फ एक शब्द चाहिए होता है जिसे बार-बार दोहराया जा सके. 'यौम-ए-इस्तहसाल' उसी पलायनवादी सोच का एक स्मारक है, जिसे साल में एक बार इसलिए याद किया जाता है ताकि साल के बाकी 364 दिन अपने गिरेबान में झांकना न पड़े.
एक भारतीय समाचार पत्र के लिए यह आवश्यक है कि हम इस पूरे घटनाक्रम को देश की संप्रभुता और कानूनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें. वर्ष 1994 में भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया था कि पूरा जम्मू-कश्मीर, जिसमें पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152 के तहत देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना प्रत्येक नागरिक और मीडिया संस्थान का नैतिक व कानूनी दायित्व है. पाकिस्तान द्वारा गढ़े गए भ्रामक नामकरण जैसे 'आज़ाद कश्मीर' का प्रयोग भारतीय मीडिया के लिए कानूनी और नैतिक रूप से पूरी तरह से गलत है. सही और कानूनी शब्दावली पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) ही है.
शब्दों का अर्थ वही होता है जो उन्हें बनाने वाले तय करते हैं, लेकिन कभी-कभी शब्द अपने निर्माताओं के इरादों से परे सच बोल देते हैं. 'इस्तहसाल' शब्द पड़ोसी देश पर कीचड़ उछालने के लिए चुना गया था, लेकिन गहराई से विश्लेषण करने पर यह शब्द आरोप लगाने वाले की ही दास्तान बयां करता है. यही 5 अगस्त की सबसे बड़ी त्रासदी और विडंबना है. नियंत्रण रेखा के उस पार से शोषण का नारा जितना तेज होता है, वह नारा उसी पार की बदहाली पर उतना ही सटीक बैठता है. इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जम्मू-कश्मीर में सभी चुनौतियां रातों-रात खत्म हो गई हैं. वहां विकास और सुरक्षा से जुड़े कई काम अब भी जारी हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन पर खुली बहस भी होती है, लेकिन एक सामान्य, लोकतांत्रिक राष्ट्र और एक विफल राष्ट्र में यही फर्क होता है.