Pakistan: बाढ़ राहत की कोशिशों को लेकर पाकिस्तानी नेताओं के बीच मच गई रार, जरदारी ने गृह मंत्री को किया तलब

Pakistan News: पाकिस्तान में सिंध और पंजाब प्रांतों की सरकारों के बीच बाढ़ राहत प्रयासों को लेकर चल रहा विवाद तेज हो गया है. स्थानीय मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी. दरअसल पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सिंध और पंजाब सरकारों के बीच तनाव कम करने के लिए हस्तक्षेप किया है. बाढ़ राहत प्रयासों को लेकर शीर्ष प्रांतीय नेताओं के बीच तीखी बहस सार्वजनिक बहस में बदल गई थी.

राष्ट्रपति ने दोनों प्रांतों के बीच मतभेद पर की चर्चा

पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, "सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति जरदारी ने संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी से फोन पर बात की और दोनों प्रांतों के बीच बढ़ते मतभेद पर चर्चा की. राष्ट्रपति ने इस मामले पर तत्काल परामर्श के लिए गृह मंत्री को कराची बुलाया है."

राजनीतिक तनाव को कम करने का उद्देश्य

इस कदम का उद्देश्य बढ़ते राजनीतिक तनाव को कम करना है, क्योंकि दोनों प्रांतीय सरकारों ने देश भर में लाखों लोगों को विस्थापित करने वाली विनाशकारी बाढ़ के बीच एक-दूसरे पर कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे विवाद बढ़ा?

समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, "यह विवाद तब और गहरा गया जब पिछले हफ्ते एक सुबह के शो में पीपीपी नेता और एमएनए शर्मिला फारूकी ने पंजाब सरकार के राहत कार्यों की आलोचना की और प्रांत को प्रदर्शन की तुलना करने की चुनौती दी. पंजाब सरकार की प्रवक्ता उजला बुखारी ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए चुनौती स्वीकार की और कहा कि पंजाब ने एक पारदर्शी और व्यवस्थित राहत तंत्र बनाए रखा है." पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के प्रवक्ता और कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने पंजाब के रुख की आलोचना करके इस तीखी बहस को और बढ़ा दिया.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तेज बारिश

स्थानीय मीडिया ने सोमवार को बताया कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचाई है. रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता के अनुसार, छत और दीवार गिरने से चार लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए.

दो लोग घायल हो गए

तूफान के कारण लाहौर में इमारतों के कुछ हिस्से गिरने से दो लोग घायल हो गए. प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब प्रांत में रिकॉर्ड बारिश हुई है.

पीडीएमए प्रवक्ता की चेतावनी

पीडीएमए प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगले 24 घंटों में रावलपिंडी, मुर्री, गल्यात, अटक, लाहौर, झेलम, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला सहित अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

---आईएएनएस