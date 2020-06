पाकिस्तान के आसमान में अचानक मंडराने लगे फाइटर जेट, दहशत में बीती कराची वालों की रात

नई दिल्ली: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan) में मंगलवार की रात उस समय खौफ का माहौल पैदा हो गया जब आसमान में कुछ फाइटर जेट उड़ते नजर आए. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया कि कराची की आसमान पर मंडरा रहे ये भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट हैं. लोगों ने यहां तक आशंका जता डाली की भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है. कराची के लोगों की रात दहशत के साये में बीती.

देखते ही देखते ट्विटर पर कराची ब्लैकआउट (#KarachiBlackOut) ट्रेंड करने लगा. पाकिस्तान में NBC के पूर्व रिपोर्टर वाज खान ने ट्वीट किया, प्रिय भारतीय उच्चायोग (@IndiainPakistan) अफवाहें आ रही हैं कि भारतीय वायुसेना ने PoK और सिंध-राजस्थान सेक्टर में घुसपैठ की है. आपको इसपर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

Dear @IndiainPakistan , rumors are rife about Indian Air Force incursions into Pakistan-administered Kashmir and the Sindh-Rajasthan sector. Recommend you put out a statement to clarify. Also recommend that everybody chill and enjoy the week.

पाकिस्तान के कई लोगों ने इसे लेकर ट्वीट किया. कराची से लरैब मोहिब ने लिखा, मैं कराची एयरपोर्ट के पास रहता हूं, मैंने फाइटर प्लेन देखे, क्या चल रहा है?

आपको बता दें कि कराची के लोगों का ये दावा महज अफवाह निकला. ये विमान भारतीय वायुसेना के नहीं बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के थे. ANI के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना इस समय कराची में अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है.

Twitter was abuzz in Pakistan on Tuesday night with several users claiming that fighter jets belonging to IAF were seen flying near Karachi. However, IAF sources have denied any such activity by its fighter aircraft over Pakistan.

Read @ANI Story | https://t.co/oqWZCxwzRB pic.twitter.com/YiJgAImu4B

— ANI Digital (@ani_digital) June 10, 2020