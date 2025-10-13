Advertisement
नेपाल जेल से भागकर भारत पहुंची पाकिस्तानी महिला, फरार होने से पहले पुलिस ने पकड़ा

Pakistani Illegal Woman In India: भारतीय पुलिस ने नेपाल के जेल से भागर अवैध रूप से त्रिपुरा पहुंची एक पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 13, 2025, 11:05 AM IST
Pakistani Woman In India: नेपाल के जेल से भागी एक पाकिस्तानी महिला को भारत स्थित साउथ त्रिपुरा के सबरूम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक 50 साल की यह महिला नेपाल में नशीले पदार्थों की तस्करी करती थी. उसे कोलकाता से कंचनजंगा एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पहुंचने पर पुलिस ने संदिग्ध व्यवहार करने के बाद हिरासत में लिया. 

अवैध रूप से रह रही थी महिला 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला ने शुरुआत में अपनी पहचान दिल्ली के पुरानी बस्ती में रहने वाली शाहिना परवीन के तौर पर बताई, हालांकि वह कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध करवाने में असमर्थ रही. पुलिस ने जब महिला के पास मौजूद सामानों की तलाशी ली तो उन्हें पाकिस्तान के कई नंबर मिले. पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह लगभग 3 साल पहले बांग्लादेश पहुंची थी. यहां से वह एक ऐजेंट की मदद से अवैध तरीके से भारत पहुंची.      

ये भी पढ़ें- इजरायल ने चलाया  'ऑपरेशन रिटर्निंग होम', हमास के कब्जे से छूटेंगे बंधक, सीजफायर के बाद अब लौटेगी शांति   

पाकिस्तान की रहने वाली है महिला 

महिला ने बताया कि वह दिल्ली में घरेलू कामकाज करती है और अब वह बांग्लादेश पहुंचकर दिल्ली जाने की तैयारी कर रही थी. महिला ने बताया कि उसका असली नाम लुईस निगहत अख्तर बानो है. वह पाकिस्तान के शेखपुरा स्थित यंगनाबाद गांव के मोहम्मद गोलाफ फराज की पत्नी हैं. पुलिस के मुताबिक बानो तकरीबन 12 साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके नेपाल गई थी. यहां वह नशीली दवाओं से संबंधित अवैध गतिविधियों में शामिल हो गई थी.  

ये भी पढ़ें- अपने ही लोगों को मरवा रही म्यांमार की सेना, UN का फूटा गुस्सा, कहा- नागरिक निशाना नहीं हैं...  

 

हिंसा के दौरान नेपाल से भागी 

महिला ने बताया कि साल 2014 में वह नेपाल में 1 किलो ब्राउन शुगर रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई थी. वहां उसे 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. महिला के मुताबिक वह पिछले साल तक नेपाल स्थित काठमांडू के जेल में थी, लेकिन वहां फैली हिंसा के बीच वह जेल से छूटकर भाग निकली थी. वह एजेंट की ओर से बताए गए तरीकों से 2 हफ्ते पहले भारत में प्रवेश हुई थी. वह त्रिपुरा या पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश पहुंचना चाहती थी, जहां से उसे अपने घर जाना था. वह पश्चिम बंगाल में नहीं घुस पाई, जिसके बाद उसने त्रिपुरा की ट्रेन पकड़ी और सबरूम पहुंची. यहां से वह बांग्लादेश जाने वाली थी.  

 FAQ

महिला कहां की रहने वाली है? 

महिला का नाम लुईस निगहत अख्तर बानो है, जो पाकिस्तान के शेखपुरा की रहने वाली है. 

महिला क्यों गई थी नेपाल?

महिला 12 साल पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके नेपाल गई थी, जहां वह नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल हो गई थी. 

