'शर्म आनी चाहिए, तुम हत्यारे हो...', मुंह दिखाने लायक नहीं रहे आसिम मुनीर, पाक आर्मी चीफ को US में अपनों ने घेरा

America News: पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसीम मुनीर को अमेरिका में भारी विरोध और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है. यूएस के आधिकारिक यात्रा पर गए पाक आर्मी चीफ मुनीर को वाशिंगटन में पाकिस्तानी नागरिक और पाकिस्तानी मूल के लोगों का सामना करना पड़ा. वाशिंगटन में मुनीर के होटल के पास विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए लोगों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली की मांग की. इस दौरान विरोध कर रहे लोगों ने मुनीर के खिलाफ के जमकर नारेबाजी भी की. विरोध का वीडियो पर सोशल मीडिया पर वायरल है.

वीडियो में होटल के पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड भी देखा जा सकता है, जिस पर 'आसिम मुनीर, सामूहिक हत्यारा' और 'जब बंदूकें बोलेंगी तो लोकतंत्र मर जाएगा' जैसे नारे लिखे हुए हैं.

बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों द्वारा आयोजित किया गया था, जो लंबे वक्त से पाकिस्तानी में मौजूदा सरकार का विरोध करते रहे हैं. मुनीर के दौरे की आधिकारिक घोषणा से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था.

मुनीर की अमेरिका यात्रा और मकसद

डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मुनीर रविवार को पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे. इस दौरे का मकसद अमेरिका के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है.

