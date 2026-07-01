नागरिकों ने बिजली की अनियमित सप्लाई के बावजूद लगातार महंगे होते बिजली बिलों को लेकर नाराज़गी जाहिर की. कई लोगों ने सवाल उठाया कि जिन इलाकों में बिल की पूरी वसूली होती है, वहां भी बिना रुकावट बिजली क्यों नहीं दी जा सकती. लोगों का यह भी कहना था कि छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों की संख्या बढ़ने के बावजूद, अधिकारी ऐसी नीतियां बनाने में नाकाम रहे हैं जो गर्मी के मौसम में ज्‍यादा मांग के समय नेशनल ग्रिड पर निर्भरता को कम कर सकें.