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हुक्‍मरान होर्मुज के हल में लगे हैं...पाकिस्‍तानी जनता बिजली गुल का सितम ढो रही है

पाकिस्‍तान के बाकी शहरों की क्‍या बात की जाए जब राजधानी इस्‍लामाबाद में ही बिजली व्‍यवस्‍था चरमरा गई है. सिर्फ इतना ही नहीं सटे हुए शहर रावलपिंडी में भी बत्‍ती गुल की समस्‍या ने रोजमर्रा की जिंदगी को अस्‍त-व्‍यस्‍त कर दिया है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 01, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:53 PM IST
हुक्‍मरान होर्मुज के हल में लगे हैं...पाकिस्‍तानी जनता बिजली गुल का सितम ढो रही है
Source: ANI

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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