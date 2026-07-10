/गाजा समेत फिलिस्तीन में 20 साल बाद होंगे चुनाव, राष्ट्रपति अब्बास ने किया ऐलान; लेकिन सामने होंगी ये चुनौतियां

Palestine Elections 2026: फिलिस्तीन में करीब 20 साल बाद चुनाव होंगे. इस बात की घोषणा राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने की है. इसी साल नवंबर के महीने में ये चुनाव आयोजित किए जाएंगे. इस संबंध में राष्ट्रपति अब्बास की ओर से एक अध्यादेश जारी किया गया है. इसके अनुसार, 28 नवंबर 2026 को यरुशलम, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी सहित सभी फिलिस्तानी क्षेत्रों में चुनाव आयोजित किया जाएगा.
दरअसल, समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एक फरमान के माध्यम से फिलिस्तीन के लोगों से तय तिथि पर फिलिस्तीन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र और प्रत्यक्ष चुनावों में भाग लेने के लिए आह्वान किया है.
माना जा रहा है कि इस फरमान का उद्देश्य लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना और फिलिस्तीन राज्य में शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना है. बता दें कि फिलिस्तीन में करीब 20 साल बाद चुनाव होंगें.
गौरतलब है कि फिलिस्तानी क्षेत्र में अंतिम विधायी चुनाव 2006 में हुए थे. इसी दौरान हमास ने अब्बास की फतह पार्टी को हराया था और जीत हासिल की थी. इसके बाद फिलिस्तीन की राजनीति पर अपना वर्चस्व कामय रखा. अल जजीरा की एक रिपोर्ट बताती है कि उस चुनाव में हार के कारण फतह पार्टी में फूट पड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप साल 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया.
बता दें कि नवंबर के अंत में भले चुनावी तारीखों का ऐला हो गया है, लेकिन प्रस्तावित चुनाव के आगे बढ़ने से पहले कई बाधाओं को दूर करना होगा. सबसे अहम चुनौती है कब्जे वाले पूर्वी यरुशलम में फिलिस्तानियों की भागीदारी. ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल ने इस घोषणा पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है.
जानकारी दें कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास साल 2005 में चार साल के कार्यकाल के लिए चुने गए, लेकिन अभी भी वह सत्ता में बने हुए हैं. अध्यादेशों के माध्यम से उनके दीर्घकालिक शासन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा आलोचना की गई है, जिन्होंने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं. (एएनआई)