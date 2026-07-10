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गाजा समेत फिलिस्तीन में 20 साल बाद होंगे चुनाव, राष्ट्रपति अब्बास ने किया ऐलान; लेकिन सामने होंगी ये चुनौतियां

फिलिस्तीन में करीब 20 साल बाद विधायी चुनाव होने जा रहे हैं. इससे पहले साल 2006 में यहां पर चुनाव हुए थे. फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की ओर से इस चुनाव की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 10, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:25 PM IST
गाजा समेत फिलिस्तीन में 20 साल बाद होंगे चुनाव, राष्ट्रपति अब्बास ने किया ऐलान; लेकिन सामने होंगी ये चुनौतियां

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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