US के फेमस न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा हादसा, फ्यूल लोडिंग के दौरान जहरीले पानी में गिरा शख्स

Nuclear Plant: अमेरिका के पश्चिम मिशिगन में स्थित न्यूक्लियर प्लांट से एक गंभीर हादसा सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्यूल लोडिंग प्रक्रिया के दौरान एक ठेकेदार रिएक्टर पूल में गिर गया. यह पूल बोरेटेड पानी से भरा हुआ था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 05:32 PM IST
US Nuclear Plant: अमेरिका के पश्चिम मिशिगन में स्थित पैलिसेड्स न्यूक्लियर प्लांट से एक गंभीर हादसा सामने आया है. जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर प्लांट में फ्यूल लोडिंग के दौरान एक ठेकेदार रिएक्टर पूल (reactor cavity) में गिर गया. यह पूल बोरेटेड पानी (बोरॉन मिला पानी) से भरी हुई थी जो न्यूक्लियर नियंत्रण और रिएक्टर की स्थिरता बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उस ठेकेदार ने गिरने के दौरान कुछ दूषित पानी पी लिया था. संयुक्त राज्य अमेरिका की परमाणु नियामक समिति (NRC) ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है.

संयंत्र के मालिक होल्टेक इंटरनेशनल ने बताया कि गिरने के तुरंत बाद ठेकेदार को संक्रमणमुक्त (Decontaminate) किया गया और मामूली चोटों के इलाज के लिए आपातकालीन देखभाल केंद्र भेजा गया. जांच में उसके बालों में 300 काउंट प्रति मिनट (CPM) विकिरण का स्तर पाया गया यह सामान्य विकिरण से 6 गुना अधिक और NRC द्वारा निर्धारित सीमा के बराबर है.

बोरॉन मिले पानी में गिरा था शख्स

संयंत्र प्रवक्ता ने कहा कि कंटेनमेंट बिल्डिंग के अंदर काम करते समय ठेकेदार रिएक्टर के पास उस तालाब में गिर गया जिसमें बोरेटेड पानी था. यह पानी रेडियोलॉजिकल दृष्टि से स्वच्छ नहीं होता इसलिए इसे पीना सुरक्षित नहीं है. होल्टेक के अनुसार, ठेकेदार को केवल मामूली चोटें आईं और वह अब काम पर लौट आया है. हालांकि, परमाणु-विरोधी कार्यकर्ताओं ने इस घटना को संयंत्र में जल्दबाजी और सुरक्षा में लापरवाही का बताया है.

बता दें, यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी परमाणु रेगुरलरिटी आयोग ने अगस्त 2024 में पैलिसेड्स संयंत्र को दोबारा परिचालन की अनुमति दी थी. मिशिगन झील के किनारे स्थित यह संयंत्र मई 2022 में बंद कर दिया गया था जिसके बाद होल्टेक इंटरनेशनल ने इसे जून 2022 में खरीदा और इसे फिर से चालू करने की प्रक्रिया शुरू की. पैलिसेड्स अमेरिका के सबसे पुराने परमाणु रिएक्टरों में से एक है जिसका इतिहास तकनीकी विफलताओं, बार-बार बंद होने और सुरक्षा संबंधी सवालों से जुड़ा रहा है. यह संयंत्र बंद होने के बाद फिर से चालू होने वाला देश का पहला वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर बन गया है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

