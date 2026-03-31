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दुनिया को जंग में झोंक ट्रंप का नया फितूर... अपने नाम पर ही रखवा दिया एयरपोर्ट का नाम

Palm Beach Airport Renaming: दक्षिण फ्लोरिडा जाने वाले यात्री अब "डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट" पर उतर सकते हैं. जी हां, फ्लोरिडा में अब ट्रंप के नाम का एयरपोर्ट होगा. फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन ने पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलने के बिल पर सिग्नेचर कर दिया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 05:37 PM IST
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दुनिया को जंग में झोंक ट्रंप का नया फितूर... अपने नाम पर ही रखवा दिया एयरपोर्ट का नाम

Donald J. Trump International Airport: डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली. ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने सत्ता में आते ही अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. इनमें अमेरिका को WHO से बाहर करना, भारत सहित कई देशों पर भारी टेरिफ (Tariff) लगाना, DOGE का गठन करना जैसे कई फैसले शामिल हैं. इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दिया, जिसके कारण दुनिया भर में ईंधन संकट आ गया है. लेकिन अब ट्रंप को एक नया शोक चढ़ा है, उन्हें खुद के नाम का एक एयरपोर्ट चाहिए.   

"डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट"

फ्लोरिडा के पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा. दक्षिण फ्लोरिडा जाने वाले यात्री अब जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम वाले एयरपोर्ट पर उतरेंगे. फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन ने पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर "डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट" करने के बिल पर सिग्नेचर भी कर दिया है, जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की मंजूरी के अधीन है. इसकी जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे एरिक ट्रंप ने X पर दी, उन्होंने कहा कि पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल दिया गया है. 

$2.75 मिलियन की सिफारिश

दिसंबर 2025 में दायर किए गए और जनवरी 2026 में पेश किए गए, इस बिल के तहत पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर 'डोनाल्ड जे. ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट' किया जाना है. इस बिल को हाउस बिल 919 के तहत 30 मार्च को मंजूरी दी गई थी, जो फ्लोरिडा राज्य को 1 जुलाई से कमर्शियल सर्विस एयरपोर्ट का नाम रखने का अधिकार देता है. यह बिल यह भी अनिवार्य करता है कि नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद नक्शों सहित सभी आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड्स में नया नाम अपनाया जाए. इतना ही नहीं, ट्रंप ऑर्गनाइजेशन ने एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए हैं. रिपोर्टों अनुसार, फ्लोरिडा सीनेट ने शुरुआत में नाम बदलने से संबंधित अपडेट के लिए $2.75 मिलियन की सिफारिश की थी, जो पहले के $5.5 मिलियन के प्रस्ताव से कम है. 

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ट्रंप ने नहीं की कोई सार्वजनिक टिप्पणी

एयरपोर्ट का नाम बदलने का फैसला जनवरी में मार-ए-लागो से जोड़ने वाली मुख्य सड़क के एक हिस्से का नाम "राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप बुलेवार्ड" रखने के फैसले के बाद आया है. उस वक्त ट्रंप ने इस फैलते पर खुशी जताते हुए कहा था कि वह इस सम्मान से गौरवान्वित हैं और फ्लोरिडा और पाम बीच क्षेत्र के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं. हालांकि उन्होंने एयरपोर्ट का नाम बदलने पर अब तक सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन उनके बेटे ने X पर पोस्ट कर इस फैलसे पर गर्व जताया है.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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