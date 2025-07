अमेरिका के व्हाइट हाउस में ये क्या हो गया! मची हड़कंप, आनन-फानन में एक्टिव हुए सीक्रेट एजेंट, बंद होने लगे गेटभागने लगे पत्रकार

What happened at White House today? अमेरिका के व्हाइट हाउस में मंगलवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब किसी ने उत्तरी लॉन की बाड़ पर एक अज्ञात वस्तु फेंक दी. इस घटना ने सीक्रेट सर्विस को तुरंत हरकत में ला दिया. आनन-फानन में व्हाइट हाउस और आसपास के इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया, और वहां मौजूद पत्रकारों को भागकर ब्रीफिंग रूम में शरण लेनी पड़ी.

व्हाइट हाउस में हुआ क्या?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के उत्तरी लॉन की बाड़ पर कोई चीज फेंकी गई. एक सूत्र ने बताया कि यह एक फोन हो सकता है, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की. जैसे ही यह घटना हुई, सीक्रेट सर्विस ने कोई जोखिम न लेते हुए पूरे परिसर को सील कर दिया. पेनसिल्वेनिया एवेन्यू को बंद कर दिया गया, और बाहर खड़े पत्रकारों को बिना कुछ बताए ब्रीफिंग रूम में ले जाया गया. करीब 30 मिनट बाद सीक्रेट सर्विस ने स्थिति को सामान्य बताते हुए लॉकडाउन हटा लिया.

यह भी पढ़ें:- ये तो चमत्कार हो गया! निमिषा प्रिया की टली फांसी, यमन में 16 जुलाई को मौत की तारीख थी मुकर्रर

व्हाइट हाउस में फेंका गया बाहर से फोन

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, "किसी ने अपना फोन बाड़ के ऊपर फेंक दिया था." हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह शरारत थी या कोई गंभीर मंशा. यह घटना उस वक्त हुई, जब कुछ ही दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेनसिल्वेनिया में हुए जानलेवा हमले की पहली बरसी थी. उस हमले में ट्रंप के कान में चोट लगी थी, जिसमें एक लोगों की मौत हुई थी, और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

#BREAKING: Press at the White House has been evacuated by the Secret Service and the front lawn has been locked down after a object was thrown over a fence

#Washington | #DC

At this time, the press at the White House has been evacuated by the Secret Service to the Briefing… pic.twitter.com/SSbNArU2YG

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 15, 2025