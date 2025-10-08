Advertisement
म्यांमार: हमास की तरह उड़कर आए और धार्मिक आयोजन पर कर दिया बड़ा हमला, 24 लोगों की मौत

Myanmar Paraglider Attack: म्यांमार में एक बौद्ध धार्मिक आयोजन के दौरान बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई है. बतया जा रहा है कि आयोजन के दौरान पैराग्लाइडर से हमला हुआ है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:37 PM IST
Myanmar News: म्यांमार के केंद्रीय हिस्से में एक त्योहार और प्रदर्शन के दौरान पैराग्लाइडर से हमला हुआ, जिसमें कम से कम 24 लोग मारे गए और 47 घायल बताए जा रहे हैं. यह जानकारी निर्वासित नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के प्रवक्ता ने BBC Burmese को दी. घटना सोमवार शाम को चौंग ऊ नगर में हुई, जहां लगभग 100 लोग थाडिंग्युट त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. यह त्योहार बौद्ध परंपराओं से जुड़ा है. कार्यक्रम के दौरान कुछ सैनिक सरकार की नीतियों के खिलाफ कैंडल लाइट मार्च भी निकाल रहे थे, इसी दौरान एक मोटर चालित पैराग्लाइडर से दो बम गिराए गए.

म्यांमार में तब से गृहयुद्ध चल रहा है जब 2021 में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया था. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 5000 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं. सोमवार (6 अक्टूबर) को पीपल्स डिफेंस पोर्स के एक प्रतिनिधि ने BBC Burmese को बताया कि वे इकट्ठा हो रहे थे, तभी उन्हें हवाई हमले की चेतावनी मिली. जल्दी से प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन पैराग्लाइडर पहले ही आ गए और सिर्फ सात मिनट में बम गिरा दिए गए.

अमेरिका-यूरोप जैसी हाईफाई बिल्डिंग, अस्पताल की छत पर हेलिपैड और... 5 साल की देरी से पूरा हुआ किम जोंग उन का ड्रीम प्रोजेक्ट

क्या बोले स्थानीय लोग?

एक शख्स ने बताया,'पहला बम मेरे घुटने पर लगा, लेकिन मैं चारों तरफ लोगों के मरने की आवाज सुन सकता था.' स्थानीय लोगों ने कहा कि हमले के बाद यह पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन मरा है. एक महिला जो प्रदर्शन आयोजित करने में शामिल थी ने न्यूज एजेंसी को बताया,'बच्चे पूरी तरह से बुरी तरह घायल हो गए थे.' वह हमले के समय वहां पर नहीं थीं लेकिन अगले दिन अंतिम संस्कार में शामिल हुईं और उन्होंने बताया कि अब भी वहां से शव के टुकड़े इकट्ठा किए जा रहे थे.'

सेना इस्तेमाल कर रही है पैराग्लाइडर

कहा जा रहा है कि सेना अब विमान और हेलीकॉप्टर की कमी की वजह से पैराग्लाइडर हमलों का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उन्हें नए हथियार और विमान खरीदने से भी रोक रखा है. प्रदर्शन के दौरान लोग सेना की जबरन भर्ती नीतियों और आगामी चुनावों का विरोध कर रहे थे और आंग सान सू की समेत अन्य राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे. म्यांमार में दिसंबर में आम चुनाव होने हैं, सेना के कब्जे के बाद यह पहले आम चुनाव होंगे, हालांकि आलोचक कहते हैं कि ये चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं होंगे, बल्कि सेना के पूर्ण नियंत्रण को बनाए रखने का जरिया होंगे.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Myanmar

