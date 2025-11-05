अब किस्मत से मिलेगा मशहूर हस्तियों के पास दफन होने का मौका, पेरिस में शुरू हुई कब्रों की लॉटरी

Paris Cemetery Lottery: फ्रांस की राजधानी पेरिस ने एक अनोखी घोषणा की है. जानकारी के अनुसार, फ्रांस के पेरिस में एक ऐसी दफन लॉटरी शुरू की गई है जिसके तहत पेरिसवासी अब दुनिया की मशहूर हस्तियों के बगल में अपनी कब्र पाने का मौका जीत सकते हैं. यह लॉटरी पेरिस के प्रसिद्ध कब्रिस्तानों में आयोजित की जाएगी जिनमें पेरे-लाचाइज, मोंटपर्नासे और मोंटमार्ट्रे शामिल हैं जहां पहले से ही जिम मॉरिसन, ऑस्कर वाइल्ड और एडिथ पियाफ जैसे महान कलाकार दफन हैं.

10 वर्षों के लिए देने होंगे 16 लाख रुपए

पेरिस नगर परिषद के अनुसार, शहर में कब्रिस्तान की जगह सीमित होती जा रही है जबकि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसी कारण नगर प्रशासन ने एक प्रतिस्पर्धी प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत प्रत्येक कब्रिस्तान में दस कब्रों के पत्थर नीलामी के लिए रखे जाएंगे. इन कब्रों की शुरुआती कीमत €4000 (लगभग 3.6 लाख रुपए) प्रति कब्र तय की गई है. लॉटरी जीतने वाले व्यक्ति को अपने चुने गए कब्रिस्तान में दफन होने का अधिकार मिलेगा, लेकिन उसे कब्र के पत्थरों की मरम्मत खुद करानी होगी. साथ ही नए कब्र के रखरखाव और दफन की लागत 10 वर्षों के लिए €976 (88000 रुपए) या स्थायी रूप से €17668 (16 लाख रुपए) होगी. लॉटरी के विजेताओं की घोषणा जनवरी 2026 में की जाएगी. यह आवेदन केवल पेरिस के निवासियों के लिए ही खुले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका में भी काफी फेमस हुई थी ये परंपरा

बता दें, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री मर्लिन मुनरो ने अपने जीवनकाल के बाद इस तरह की परंपरा की शुरुआत की थी. उनके कैलिफोर्निया स्थित वेस्टवुड विलेज मेमोरियल पार्क की कब्र आज भी एक लोकप्रिय आकर्षण है. मुनरो की कब्र के ऊपर वाली जगह 1986 में अमेरिकी व्यवसायी रिचर्ड पोंचर ने खरीदी थी. उन्होंने अपनी कब्र मुनरो के ऊपर उल्टा दफनाने की शर्त के साथ खरीदी थी. बाद में उनकी पत्नी ने यह जगह ईबे पर 45 लाख डॉलर में नीलाम की थी. वहीं प्लेबॉय मैगजीन के संस्थापक ह्यूग हेफनर ने मुनरो के ठीक बगल वाली कब्र खरीदी थी. अब पेरिस की यह दफन लॉटरी इस चलन को एक नया यूरोपीय आयाम दे रही है जहां मृत्यु भी अब लक्ज़री एड्रेस पाने का एक अवसर बन गई है.