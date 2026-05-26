पेरिस में पूरी ट्रेन को लग गई लू ! यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी... ब्रेक लगा, जानें आगे क्या हुआ

अपने देश में लगभग 8 महीने गर्मी के होते हैं. 35-36 डिग्री तापमान लोग आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन ठंडे इलाकों में रहने वालों के साथ ऐसा नहीं है. फ्रांस में वहां के लोगों के हिसाब से इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है. 36 डिग्री में लोगों की तबीयत खराब होने लगी है. गर्मी इतनी है कि एक ट्रेन ही रोकनी पड़ गई.
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हां, पेरिस में पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है. भारत की तरह फ्रांस में भी तेज लू चल रही है. हालांकि, भारत में पारा 47-48 डिग्री पहुंच रहा है, लेकिन वहां 35 डिग्री तापमान में ही 25 मई को हालत खराब हो गई. पश्चिमी इलाके में पारा सबसे ज्यादा 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ठंडे प्रदेशों में रहने वाले ये लोग इतनी गर्मी झेलने के आदी नहीं हैं. ऐसे में तबीयत बिगड़ने लगी. पेरिस से नीस जाने वाली एक पॉपुलर ट्रेन में उस समय अफरातफरी मच गई, जब भीषण गर्मी में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी. इसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया.
स्थानीय मीडिया में प्रसारित वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रैक पर ट्रेन को रोककर रखा गया है और किनारे छांव में खड़े होकर लोग पानी, जूस आदि पी रहे हैं. राहत कर्मी भी उनकी मदद के लिए आ गए. करीब चार घंटे तक यही स्थिति बनी रही. बताया गया है कि कोच एसी नहीं था, जिस कारण गर्मी ज्यादा बढ़ गई.
Coup de chaud dans les trains. Des passagers ont souffert dans un Paris Nice, immobilisés sur les voies en plein soleil pendant près de 4h. Les voitures n'étaient pas climatisées. Les passagers ont dû descendre du train pour pouvoir respirer. #JT20H pic.twitter.com/VRd4CLv41O
— Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 25, 2026
मंगलवार के लिए भी फ्रांस के कई इलाकों में ऑरेंज हीटवेव अलर्ट जारी किया गया है. एक्सपर्ट तबीयत खराब होने को लेकर आगाह कर रहे हैं. यह पहली बार है जब फ्रांस में काफी पहले इस तरह का सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा है.
तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाने के कारण फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई देश ज्यादा गर्मी झेल रहे हैं. समय से करीब 10 दिन पहले ही गर्मी इतनी बढ़ गई है. यह हीटवेव यूके और आयरलैंड सहित पूरे पश्चिमी यूरोप को प्रभावित कर रही है. तापमान सामान्य स्तर से 10 से 15 डिग्री अधिक है और इसने पिछले रिकॉर्डों को 2 या 3 डिग्री के अंतर से तोड़ दिया है.
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