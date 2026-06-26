/प्रचंड गर्मी से पसीना-पसीना हुए पेरिसवाले, लू के चलते डायमंड लीग समेत तमाम आयोजनों पर मंडराया रद्द होने का खतरा

France Heatwave: भारत के कई शहरों में 44 डिग्री सेल्सियस तो कई शहरों में इससे भी ज्यादा पारा हाई है. यूरोप के कई देशों में प्रचंड गर्मी की मार से बेहाल हैं. तपती धूप से मचे हाहाकार के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते पुलिस प्रशासन ने वीकेंड पर होने वाली डायमंड लीग ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन रद्द करने की मांग की है. ऐसा इसलिए क्योंकि भीषण गर्मी के चलते देशभर की आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है.
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 21 जून से पेरिस में चल रही लू के कहर यानी असाधारण गर्मी को देखते हुए रविवार को होने वाली प्रतियोगिता और इस सप्ताहांत आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रमों, जिनमें म्यूजिक फेस्टिवल और प्राइड मार्च शामिल हैं, को रद्द करने का अनुरोध किया गया है.
पेरिस के पुलिस-प्रशासन से जुड़े लोगों ने बताया कि अगर आयोजकों ने अपने मनसे यानी स्वेच्छा से कार्यक्रम रद्द नहीं किया, तो उन्हें आदेश जारी कर आयोजन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपातकालीन सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत गर्मी से परेशान आम लोगों को है. उनके डिपार्टमेंट का फोकस गर्मी से ज्यादा प्रभावित और कमजोर लोगों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
फ्रांस के मौसम विभाग यानी मेट्रो फ्रांस ने बताया कि गुरुवार को देश के 30 मौसम केंद्रों पर औसत तापमान फिर 30 डिग्री सेल्सियस (86°F) तक पहुंच गया, जो बीते दिन दर्ज हुए तापमान के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बराबर था. पहली बार फ्रांस के तीन-चौथाई से अधिक हिस्से को रेड वेदर अलर्ट के तहत रखा गया है.
फ्रांस ट्रैक एंड फील्ड फेडरेशन ने बताया कि उसे अभी तक पुलिस का आधिकारिक आदेश नहीं मिला है. वहीं आयोजकों ने गुरुवार को कहा था कि वे बदले हुए प्रारूप में प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना बना रहे हैं. पेरिस में होने वाली इस प्रतियोगिता में नोआ लाइल्स, फेम्के बोल और मोंडो डुप्लांटिस जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के हिस्सा लेने की उम्मीद लगाई जा रही थी.
आयोजकों ने कहा कि खिलाड़ियों, कोचों, स्वयंसेवकों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इसी वजह से केवल शीर्ष स्तर के एलीट खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी.
आपको बताते चलें कि यूरोप में जारी भीषण लू के प्रकोप के बीच फ्रांस में गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे लोगों को मौत की असमय मौतों के मामले से सरकारें परेशान हैं. फ्रांसीसी पीएम सेबेस्टियन लेकोर्नू ने मंगलवार को बताया कि 18 जून से अब तक देश में 40 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है. मृतकों में अधिकांश युवा शामिल हैं, जो तेज गर्मी से बचने के लिए नहरों, नदियों और अन्य जलाशयों में उतर गए थे.