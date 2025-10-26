Advertisement
'धूम' स्टाइल में की थी पेरिस म्यूजियम से चोरी, अब लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे, खुलेंगे सारे राज

Louvre Museum theft case: पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों की अभी पहचान को उजागर नहीं किया गया है. लूवर म्यूजियम में नेपोलियन के ऐतिहासिक गहनों को चोरों ने उड़ाकर सबको हैरान कर दिया था.

 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:37 PM IST
Paris Louvre Museum theft case: पेरिस के लूवर में कुछ दिन पहले हुई डकैती मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. लूवर संग्रहालय से कीमती रत्नों की चोरी के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. लूवर म्यूजियम में चोरों ने चंद मिनटों में लगभग 102 मिलियन डॉलर की चोरी का अंजाम दिया था. हालांकि, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों की अभी पहचान को उजागर नहीं किया गया है. लूवर म्यूजियम में नेपोलियन के ऐतिहासिक गहनों को चोरों ने उड़ाकर सबको हैरान कर दिया था. 

कैसे पहुंचे चोर ?
19 अक्टूबर को लिफ्ट के जरिए लूव्र म्यजियम पहुंचे चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोर लूवर म्यूजियम की पहली मंजिल की बालकनी में चढ़ें थे जिसके बाद उन्होंने खिड़की तोड़ दी. इतना ही नहीं उन्होंने चोरी को अंजाम देने के लिए प्रदर्शनी के बक्से को भी तोड़ दिया था. इसके बाद चोर वहां से 19वीं सदी के नेपोलियन के महंगे और ऐतिहासिक आभूषण लेकर भाग गए.

चोरों की तारीफ 

हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी ने पेरिस के लूवर संग्रहालय में हुई चोरी पर बड़ा बयान दिया है. अपनी फिल्म 'जे केली' का प्रचार कर रहे 64 वर्षीय क्लूनी ने कहा कि उनको चोरों पर "गर्व" है. हालांकि, उनकी तरफ से मजाक यह भी कहा गया कि वो अपनी अगली ओशन्स फिल्म में लूवर म्यूजियम को लूटना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: 200 साल बाद खुला नेपोलियन के 3 लाख सैनिकों की मौत का राज

फिर से खुला म्यूजियम 
फ्रांस का ऐतिहासिक लूवर म्यूजियम को बुधवार सुबह फिर से खोल दिया गया है. तीन दिन पहले लूवर म्यूजियम में चोरों ने खिड़की तोड़कर बेशकीमती और ऐतिहासिक आभूषण चुरा लिए थे. लूवर म्यूजियम में हुई ये मिलियन रुपयों के गहनों की चोरी मोना लिसा की पेंटिंग से महज 250 मीटर दूरी पर हुई. इस चोरी में चोरों ने नेपोलियन के आभूषण चुराए थे, जिसमें कुछ नेपोलियन से जुड़े ऐतिहासिक जेवरात भी शामिल हैं.

