पेरिस मेट्रो में खौफ का माहौल! अलग-अलग स्टेशनों पर 3 महिलाओं पर चाकू से हमला, हमलावर गिरफ्तार

Paris Metro knife attack: फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को मेट्रो यात्रियों के बीच उस समय खौफ का माहौल बन गया, जब अलग-अलग मेट्रो स्टेशनों पर तीन महिलाओं पर चाकू से हमला किया गया. ये हमले मेट्रो लाइन-3 पर कम समय के अंतराल में हुए थे. फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक, दोपहर करीब 4 बजे रिपब्लिक, आर्ट्स ए मेटियर्स और ओपेरा स्टेशनों पर एक व्यक्ति ने चाकू से महिलाओं पर हमला किया गया, घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और यात्री दहशत में आ गए थे.

महिलाएं खतरने से बाहर

अभियोजन कार्यालय के मुताबिक, तीनों पीड़ित महिलाओं को तुरंत मेडिकल मदद दी गई. राहत की बात यह है कि सभी महिलाएं खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. मेट्रो स्टेशनों पर मौजूद यात्रियों ने हमले के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. हमले की खबर फैलते ही संबंधित स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

मोबाइल फोन की लोकेशन द्वारा ट्रैक

पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान मेट्रो स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए की गई है. इसके बाद संदिग्ध को पेरिस क्षेत्र में ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पेरिस की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी RATP ने कहा कि दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे, पुलिस ने इलाकों को सुरक्षित किया और यात्रियों को भरोसा दिलाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है.

फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तेजी की सराहना की है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परिवहन पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने बेहतरीन तालमेल के साथ आरोपी को पकड़ लिया है. पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास और हथियार से हमला करने का केस दर्ज किया है. फिलहाल जांच एजेंसियां हमले के पीछे की वजह जानने में जुटी हैं. गौरतलब है कि नए साल के जश्न को देखते हुए फ्रांस में पहले से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. यूरोप की कई राजधानियों में सार्वजनिक स्थानों और समारोहों को लेकर हाई अलर्ट पर है.

